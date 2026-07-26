CAT 2026 का नोटिफिकेशन जारी, 3 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन; देखें पूरा शेड्यूल

MBA और अन्य मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 नवंबर 2026 यानी रविवार को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी।

CAT 2026 Notification: भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। MBA और अन्य मैनेजमेंट प्रोग्राम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा 29 नवंबर 2026 यानी रविवा को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। CAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 15 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक चलेगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवार 4 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

कौन कर सकता है आवेदन? CAT 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस (EWS) और ओबीसी (OBC) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50% अंक या समकक्ष CGPA होना चाहिए। वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और बेंचमार्क दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45% अंक या समकक्ष CGPA निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, स्नातक के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे छात्र या जिनका अंतिम परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, वे भी CAT 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, परीक्षा में शॉर्टलिस्ट होने पर उन्हें अपने विश्वविद्यालय या संस्थान से यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्धारित समय-सीमा तक उन्होंने डिग्री की सभी आवश्यक शर्तें पूरी कर ली हैं।

जिन उम्मीदवारों के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA/ICWA) या फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (FIAI) जैसी प्रोफेशनल योग्यता है, वे भी CAT 2026 के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए उन्हें निर्धारित न्यूनतम अंकों (जनरल/ओबीसीा/इडब्ल्यूएस के लिए 50% और एससी/एसटी/PwBD के लिए 45%) की पात्रता शर्त पूरी करनी होगी।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क? CAT 2026 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है।

SC, ST और PwBD श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,350 रुपये है।

अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 2,700 रुपये रखा गया है।

उम्मीदवार को यह शुल्क केवल एक बार जमा करना होगा, चाहे वह कितने भी IIMs या अन्य भाग लेने वाले मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता हो।

इसके अलावा, SC, ST और PwBD श्रेणी के अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के दौरान अपना वैध श्रेणी प्रमाणपत्र भी अपलोड करना होगा। ध्यान रहे कि एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

परीक्षा केंद्र कैसे होगा आवंटित? CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय उम्मीदवारों को अपनी पसंद के पांच परीक्षा शहर (Test Cities) चुनने होंगे। उपलब्धता के आधार पर इनमें से किसी एक शहर में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। यदि उम्मीदवार द्वारा चुने गए किसी भी शहर में सीट उपलब्ध नहीं होती है, तो उसे निकटतम उपलब्ध परीक्षा शहर में परीक्षा केंद्र दिया जाएगा। CAT 2026 परीक्षा देशभर के लगभग 170 परीक्षा शहरों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार को आवंटित किए गए परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी उसके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध होगी।

कब आएगा कैट का रिजल्ट? CAT 2026 का रिजल्ट जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक CAT वेबसाइट पर लॉग इन करके डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने की सूचना SMS के माध्यम से भी भेजी जा सकती है।

कितने समय तक मान्य रहेगा स्कोर CAT 2026 का स्कोर 31 दिसंबर 2027 तक वैध रहेगा। यानी उम्मीदवार इस अवधि के भीतर विभिन्न IIMs और अन्य भाग लेने वाले मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश के लिए अपने CAT स्कोर का उपयोग कर सकेंगे।