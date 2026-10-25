कैट 2026 की तैयारी में न करें ये 5 गलतियां, बेहतर पर्सेंटाइल के लिए फॉलो करें एक्सपर्ट टिप्स
29 नवंबर को होने वाली CAT 2026 परीक्षा के लिए सिर्फ घंटों पढ़ना काफी नहीं है। बेहतर स्कोर के लिए मॉक टेस्ट एनालिसिस, कमजोर विषयों पर ध्यान और सही टाइम मैनेजमेंट की रणनीति अपनाएं।
देश के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) और टॉप बिजनेस स्कूलों में एमबीए (MBA) में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2026) परीक्षा की तारीख पास आ रही है। इस साल यह परीक्षा 29 नवंबर 2026 को आयोजित होने जा रही है।
परीक्षा के अंतिम चरण में सिर्फ घंटों तक पढ़ाई करना ही 99+ पर्सेंटाइल हासिल करने के लिए काफी नहीं होता है। अक्सर छात्र अपनी तैयारी के दौरान कुछ ऐसी आम गलतियां कर बैठते हैं, जो उनके अंतिम स्कोर को प्रभावित कर देती हैं। अगर आप भी कैट 2026 में सफलता पाना चाहते हैं, तो तैयारी के दौरान नीचे दी गई 5 आम गलतियों से बचें।
1. मॉक टेस्ट देना लेकिन उनका एनालिसिस न करना
बहुत से छात्र लगातार मॉक टेस्ट देते रहते हैं, लेकिन टेस्ट खत्म होने के बाद अपनी गलतियों का एनालिसिस नहीं करते। केवल स्कोर देख लेना काफी नहीं है। हर मॉक टेस्ट के बाद यह जरूर देखें कि कौन से प्रश्न गलत हुए, किस सवाल में ज्यादा समय लगा और किस टॉपिक में और सुधार की जरूरत है। अपनी गलतियों को सुधारना ही मॉक टेस्ट देने का असली मकसद होता है।
2. कमजोर विषयों को नजरअंदाज करना
कैट परीक्षा में तीन मुख्य सेक्शन होते हैं-
वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC)
डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग (DILR)
क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA)
कई अभ्यर्थी उन विषयों को ज्यादा पढ़ते हैं जो उन्हें आसान लगते हैं और कठिन या कमजोर टॉपिक्स को टालते रहते हैं। चूंकि IIMs में सेक्शनल कट-ऑफ भी बहुत मायने रखती है, इसलिए तीनों सेक्शन पर बराबर ध्यान दें और कमजोर विषयों को ज्यादा समय दें।
3. एक ही कठिन प्रश्न पर ज्यादा समय बर्बाद करना
कैट की परीक्षा में हर सवाल हल करने की कोशिश करना समझदारी नहीं है। किसी एक कठिन प्रश्न पर 4-5 मिनट अड़े रहने से बाकी आसान प्रश्नों को हल करने का समय हाथ से निकल जाता है।
तैयारी के दौरान यह पहचानना सीखें कि कौन सा सवाल तुरंत छोड़ना है और किसे हल करना है। अगर कोई प्रश्न अटक रहा है, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें और समय बचने पर ही उस पर वापस आएं।
4. नियमित रूप से रिवीजन न करना
नए-नए टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, लेकिन पुराने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियमित रिवीजन न करने से छात्र फॉर्मूले, शॉर्टकट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट भूलने लगते हैं।
महत्वपूर्ण फॉर्मूलों के शॉर्ट नोट्स बनाएं और पिछले मॉक टेस्ट में की गई गलतियों को बार-बार दोहराकर रिवाइज करें।
5. दूसरों के स्टडी प्लान की अंधाधुंध नकल करना
हर छात्र की सोचने की क्षमता, ताकत और कमजोरी अलग होती है। किसी अन्य टॉपर या दोस्त का टाइमटेबल बिना सोचे-समझे फॉलो करना नुकसानदेह हो सकता है।
अपनी ताकत और कमजोरी के आधार पर खुद का पर्सनल स्टडी प्लान बनाएं। अपनी स्पीड, सटीकता और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए अपनी रणनीति तैयार करें।
अंतिम दिनों में किस पर दें ध्यान?
परीक्षा की तारीख नजदीक आने पर अपनी पूरी रणनीति बदलने की भूल बिल्कुल न करें। नए भारी-भरकम टॉपिक्स शुरू करने के बजाय मॉक टेस्ट देने, उनकी एनालिसिस करने और पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने पर फोकस करें। सही रणनीति और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में जाना ही सफलता की असली कुंजी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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