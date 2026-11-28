CAT 2026: कल होगी कैट परीक्षा, कैसे पहनकर जाएं कपड़े और क्या रहेगा बैन; पढ़ें पूरी गाइडलाइन
आईआईएम इंदौर की ओर से कैट परीक्षा का आयोजन कल यानी 29 नवंबर को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने से पहले उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें।
कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। आईआईएम इंदौर की ओर से कैट परीक्षा का आयोजन कल यानी 29 नवंबर को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने से पहले उम्मीदवार एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा-निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। परीक्षा केंद्र पर कपड़ों से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एंट्री टाइम तक कई बातों का ध्यान रखना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर उम्मीदवारों को परेशानी हो सकती है।
CAT 2026: परीक्षा केंद्र पर क्या पहनकर जाएं?
कैट 2026 के एडमिट कार्ड में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें टी-शर्ट या किसी खास तरह के कपड़े पहनने को लेकर भी साफ जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, उम्मीदवारों को ऐसे कपड़े पहनकर जाने से बचना होगा, जिनमें धातु से बनी चीजें या बड़े बटन लगे हों।
एडमिट कार्ड के निर्देशों के मुताबिक, परीक्षा केंद्र पर ज्वेलरी और मेटल से बनी कोई भी वस्तुएं पहनकर जाने की अनुमति नहीं होगी। मोटे सोल वाले जूते-चप्पल और बड़े बटन वाले कपड़े भी बैन हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे परीक्षा के दिन सिंपल और आरामदायक कपड़े पहनें।
CAT 2026: परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान
परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। इनकी जानकारी नीचे दी गई है:
समय पर पहुंचें: उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग और एंट्री टाइम के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। गेट बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा।
पहले देख लें परीक्षा केंद्र: उम्मीदवार परीक्षा से कम से कम एक दिन पहले अपने आवंटित केंद्र का पता और वहां पहुंचने का रास्ता देख लें, ताकि परीक्षा वाले दिन कोई परेशानी न हो।
रफ वर्क के लिए मिलेगी सामग्री: परीक्षा केंद्र पर रफ वर्क के लिए राइटिंग पैड और पेन दिया जाएगा। इस पैड पर उम्मीदवार को अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा। परीक्षा समाप्त होने के बाद इसे वापस करना अनिवार्य है।
परीक्षा बीच में छोड़ने की अनुमति नहीं: टेस्ट पूरा होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
अभिभावकों को नहीं मिलेगी एंट्री: उम्मीदवारों के साथ आने वाले माता-पिता और अभिभावक परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकेंगे।
सेंटर बदलने का विकल्प नहीं: परीक्षा केंद्र में बदलाव के लिए किए गए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी।
CAT 2026: यात्रा और ठहरने का इंतजाम खुद करना होगा
उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और जरूरत पड़ने पर ठहरने की व्यवस्था खुद करनी होगी। परीक्षा प्राधिकरण की ओर से परीक्षा केंद्र के बाहर निजी सामान रखने की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसलिए अभ्यर्थी अपने साथ अनावश्यक सामान लेकर न जाएं। अपने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उम्मीदवारों की ही होगी। सामान खोने या खराब होने पर परीक्षा प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।
नियम तोड़ने पर रद्द हो सकती है उम्मीदवारी
कैट परीक्षा के नियमों का उल्लंघन करना उम्मीदवारों को भारी पड़ सकता है। परीक्षा के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति की जगह परीक्षा देना या निर्धारित आचार संहिता का पालन नहीं करना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा के दौरान उनका पालन करें। इससे परीक्षा के दिन किसी तरह की परेशानी से बचा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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