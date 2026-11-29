कैट 2026 परीक्षा आज, धातु व गहने बैन, केंद्र पर जाने से पहले पढ़ें ड्रेस कोड और जरूरी नियम!
देशभर में आज CAT 2026 की परीक्षा हो रही है। केंद्र पर जाने से पहले गहने, धातु की चीजों और ड्रेस कोड से जुड़े जरूरी नियम पढ़ लें ताकि परीक्षा के दिन कोई दिक्कत न हो।
देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थानों (IIMs और अन्य बी-स्कूलों) में दाखिले के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2026) आज, 29 नवंबर 2026 को आयोजित किया जा रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) इंदौर द्वारा कराई जा रही इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों और केंद्र के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी या देरी से बचने के लिए केंद्र के लिए निकलने से पहले इन अहम बातों का ध्यान रखें।
गहने, धातु की चीजें, मोटे तल के जूते और बड़े बटन मना
एडमिट कार्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर गहने या धातु से बनी कोई भी वस्तु पहनकर या लेकर नहीं जाना है। इसके अलावा मोटे तल वाले जूते और बड़े बटन वाले कपड़े भी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रतिबंधित हैं।
ड्रेस कोड को लेकर साफ किया गया है कि CAT 2026 के एडमिट कार्ड में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई अलग से तय ड्रेस कोड नहीं लिखा है, और न ही टी-शर्ट या किसी खास पहनावे के बारे में अलग से लिस्ट दी गई है। हालांकि, अभ्यर्थियों को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए जिनमें धातु की कोई वस्तु या बड़े बटन न हों, ताकि सुरक्षा जांच में ज्यादा समय न लगे।
सामान रखने की सुविधा नहीं, अपनी जिम्मेदारी खुद संभालें
परीक्षा प्राधिकरण ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र के बाहर खुद के सामान रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। उम्मीदवार अपने सामान के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, किसी भी सामान के खोने या खराब होने पर परीक्षा प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। साथ ही, परीक्षा केंद्र तक आने-जाने और ठहरने की व्यवस्था भी उम्मीदवारों को खुद करनी होगी, और परीक्षा केंद्र बदलने के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
रिपोर्टिंग समय, गेट बंद होने का नियम और रफ कार्य
अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड पर दर्ज रिपोर्टिंग या एंट्री समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी को भी केंद्र छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। साथ आने वाले माता-पिता या अभिभावकों को केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।
रफ कार्य के लिए केंद्र पर राइटिंग पैड और पेन दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उस राइटिंग पैड पर अपना नाम और एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा तथा परीक्षा खत्म होने के बाद उसे वापस जमा करना अनिवार्य होगा।
नियमों का उल्लंघन पड़ा सकता है भारी
परीक्षा प्राधिकरण ने सख्त चेतावनी दी है कि आचार संहिता या परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर, जिसमें किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देना भी शामिल है, उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए एडमिट कार्ड के सभी नियमों का पालन करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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