CAT 2026 Eligibility: क्या आप IIM में एडमिशन के लिए हैं योग्य? फॉर्म भरने से पहले जान लें नियम
IIM ने CAT 2026 परीक्षा की तारीख 29 नवंबर घोषित कर दी है। इसके लिए 3 अगस्त से iimcat.ac.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इस परीक्षा के लिए आप योग्य हैं या नहीं, यहां जानिए पूरी जानकारी।
अगर आपका भी सपना देश के टॉप मैनेजमेंट संस्थानों यानी IIM से पढ़ाई करके एक शानदार कॉर्पोरेट करियर बनाने का है, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर है। एमबीए की दुनिया में कदम रखने के लिए सबसे अहम दरवाजे, यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2026) का बिगुल आखिरकार बज चुका है। लाखों छात्रों की धड़कनें तेज करने वाले इस सबसे बड़े मैनेजमेंट एग्जाम की तारीख सामने आ गई है। इस साल यह परीक्षा 29 नवंबर 2026 को होने जा रही है। तैयारी में जी-जान से जुटे उम्मीदवारों के लिए अब अपनी कमर कसने का एकदम सही वक्त आ गया है। मुकाबला हर साल की तरह इस बार भी कांटे का होने वाला है, इसलिए बिना किसी देरी के अपनी स्ट्रैटेजी को धार देना शुरू कर दें। मगर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आप इस परीक्षा में बैठने और आईआईएम दाखिले के लिए योग्य हैं या नहीं।
कौन दे सकता है CAT 2026?
अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, और वो है योग्यता। क्या आप वाकई इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है, वरना बाद में निराशा ही हाथ लगेगी। यहां नियमों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए।
ग्रेजुएशन है लाजमी: किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय (जो संसद या राज्य विधानमंडल के एक्ट के तहत बना हो, या UGC एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के तहत आता हो) से आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है।
जरूरी मार्क्स: जनरल, ईडब्ल्यूएस और नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों के ग्रेजुएशन में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर (या उसके बराबर CGPA) होने चाहिए।
रिजर्व कैटेगरी को छूट: अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर बेंचमार्क दिव्यांग कोटे से ताल्लुक रखते हैं, तो आपके लिए थोड़ी राहत दी गई है। इन वर्गों के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 45 फीसदी अंकों की शर्त तय की गई है।
प्रोफेशनल डिग्री वालों के लिए मौका: सिर्फ रेगुलर डिग्री ही नहीं, जिन लोगों के पास सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए या फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया जैसी प्रोफेशनल डिग्रियां हैं, वो भी इसके लिए बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त वही है कि उनके पास भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से तयशुदा 50% या 45% मार्क्स होने चाहिए।
फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्या हैं नियम?
बहुत से नौजवानों के मन में ये सवाल घुमड़ता रहता है कि, "मैं तो अभी कॉलेज के आखिरी साल में हूं, क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूं?" इसका सीधा जवाब है- बिल्कुल। जो छात्र अपने बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं या फिर जिन्होंने अपने आखिरी एग्जाम दे दिए हैं और सिर्फ रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी CAT 2026 की इस रेस में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इसमें एक छोटा सा पेंच है जिसे आपको समझना होगा। ऐसे छात्रों को फिलहाल 'प्रोविजनल' यानी अस्थायी तौर पर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिलेक्ट होने पर उन्हें एक तय तारीख (जो IIM द्वारा बताई जाएगी) तक अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट लाकर सबमिट करना होगा। इस सर्टिफिकेट में ये साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि छात्र ने ग्रेजुएशन की डिग्री पाने के लिए जरूरी सभी परीक्षाएं और औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
3 अगस्त से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की रेस
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, CAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 से चालू हो जाएगी। वो सभी नौजवान जो इस परीक्षा में बैठकर अपनी किस्मत और मेहनत आजमाना चाहते हैं, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
फॉर्म भरते वक्त किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। अक्सर देखा गया है कि छोटी-छोटी गलतियों या स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से कई होनहार बच्चों का फॉर्म बाद में रिजेक्ट हो जाता है और उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए, तसल्ली से सारे दिशा-निर्देश पढ़ें, सारे डाक्यूमेंट्स पास रखें और फिर इत्मीनान से अप्लाई करें।
तीन शिफ्ट में होगा एग्जाम
छात्रों की भारी तादाद को देखते हुए, परीक्षा 29 नवंबर को कुल तीन अलग-अलग शिफ्ट या सेशंस में आयोजित की जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि एग्जाम को बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से कराने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है ताकि किसी भी एग्जाम सेंटर पर बेवजह की भीड़ या छात्रों को परेशानी न हो। आपको कौन सी शिफ्ट मिलेगी, इसकी जानकारी एडमिट कार्ड आने पर साफ हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव