CAT 2026: कल जारी होगा कैट का एडमिट कार्ड, 29 नवंबर को तीन शिफ्ट में होगी परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

एमबीए प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी।

कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवारं को एडमिट कार्ड और परीक्षा का बेसब्री से इंतजार है। वहीं, यह इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) इंदौर की ओर से कैट 2025 का एडमिट कार्ड कल यानी 4 नवंबर को जारी किया जाएगा। एमबीए प्रवेश परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। कैट 2026 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर को देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा तीन शिफ्ट में होगी।

कैट 2026 एडमिट कार्ड में होंगी ये जानकारियां कैट 2026 का एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र का पता, परीक्षा की शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम जैसी जानकारियां दी होंगी। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लेना चाहिए। इसमें नाम, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और परीक्षा का समय जरूर चेक करें। यदि किसी तरह की गलती मिलती है, तो स्पष्टीकरण के लिए परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करें।

कैट 2026 एडमिट कार्ड: ऐसे करें डाउनलोड उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

2. होमपेज पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. लॉगिन डिटेल्स सबमिट करें।

5. स्क्रीन पर CAT 2026 का एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

6. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

29 नवंबर को तीन शिफ्ट में होगी CAT 2026 परीक्षा IIM इंदौर की ओर से कैट 2026 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित होगी। शिफ्ट के अनुसार परीक्षा का समय इस प्रकार है-

पहली शिफ्ट: सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक।

दूसरी शिफ्ट: दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक।

तीसरी शिफ्ट: शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक।

उम्मीदवारों को कौन-सी शिफ्ट आवंटित की गई है और परीक्षा केंद्र पर कितने बजे पहुंचना है, इसकी जानकारी एडमिट कार्ड पर दी जाएगी।