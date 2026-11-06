CAT 2026 का एडमिट कार्ड जारी, 29 नवंबर को तीन शिफ्ट में होगा एग्जाम
आईआईएम इंदौर ने कैट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। iimcat.ac.in से 29 नवंबर तक डाउनलोड करें। परीक्षा तीन शिफ्ट में होगी और प्रिंट कॉपी लाना जरूरी है।
अगर आप इस साल कैट देने जा रहे हैं तो आपके हाथ में अब सबसे जरूरी कागज आ चुका है। आईआईएम इंदौर ने कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसके बिना परीक्षा केंद्र का गेट पार करना भी मुमकिन नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले कार्ड निकालिए। फिर बाकी तैयारी देखिए। उम्मीदवार अपना हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in से निकाल सकते हैं। इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। डाउनलोड की खिड़की 29 नवंबर तक खुली रहेगी। यानी परीक्षा वाले दिन तक। मगर आखिरी दिन का इंतजार करना समझदारी नहीं है। साइट पर भीड़ बढ़ सकती है। कोई गड़बड़ी निकली तो सुधारने का वक्त भी नहीं बचेगा।
परीक्षा कब और कितने बजे
कैट 2026 का आयोजन 29 नवंबर को होगा। पेपर तीन शिफ्ट में लिया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह साढ़े आठ बजे शुरू होगी और साढ़े दस बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर साढ़े बारह बजे से ढाई बजे तक रहेगी। तीसरी और आखिरी शिफ्ट शाम साढ़े चार बजे शुरू होकर साढ़े छह बजे खत्म होगी। देश के 170 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको कौन सी शिफ्ट और कौन सा सेंटर मिला है यह सब कार्ड में साफ लिखा होगा।
ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट
- सबसे पहले iimcat.ac.in खोलिए।
- होमपेज पर रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन वाले लिंक पर क्लिक कीजिए।
- अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड भरिए।
- लॉगिन होते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
- उसे डाउनलोड कीजिए और प्रिंट निकालकर संभाल लीजिए।
एक बात और याद रखिए। एडमिट कार्ड सिर्फ आधिकारिक साइट से ही मिलता है। व्हाट्सऐप या टेलीग्राम पर घूम रहे किसी भी लिंक पर भरोसा मत कीजिए।
कार्ड में क्या-क्या लिखा होता है
हॉल टिकट पर उम्मीदवार का नाम और फोटो छपा होता है। रोल नंबर और परीक्षा केंद्र का पता भी वहीं मिलेगा। डाउनलोड करते ही हर जानकारी ध्यान से मिला लीजिए। कहीं कुछ गलत दिखे तो परीक्षा से पहले ही संबंधित अधिकारियों से संपर्क कीजिए। गलती ठीक करवाना आपकी जिम्मेदारी है। बाद में सेंटर पर शिकायत करने से कुछ नहीं होगा।
एग्जाम वाले दिन इन बातों का रखें ध्यान
परीक्षा हॉल के भीतर के नियम सख्त हैं। एक छोटी सी चूक आपका पूरा साल बिगाड़ सकती है।
- सिर्फ प्रिंट की हुई कॉपी मान्य होगी। मोबाइल में दिखाया गया डिजिटल कार्ड नहीं चलेगा।
- एडमिट कार्ड के साथ कोई वैध फोटो पहचान पत्र जरूर रखिए।
- मोबाइल फोन और कैलकुलेटर अंदर ले जाना मना है। ब्लूटूथ जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी पूरी रोक है।
- देर से आने वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंच जाइए।
- परीक्षा से पहले सारे दिशा-निर्देश एक बार जरूर पढ़ लीजिए। इससे अंदर कोई उलझन नहीं होगी।
आखिरी दिनों के लिए छोटी सी सलाह
अब परीक्षा में बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। कार्ड हाथ में आ गया है तो सेंटर की लोकेशन भी पहले ही देख लीजिए। जिस शहर में जाना है वहां का रास्ता और समय पहले से तय कर लें। परीक्षा वाली सुबह भागदौड़ से बचना है। रात को पर्याप्त नींद लीजिए। पहचान पत्र और प्रिंट कॉपी एक फाइल में रख लीजिए। बाकी वक्त मॉक टेस्ट और रिवीजन में लगाइए। मेहनत का फल उसी दिन दिखता है जब दिमाग शांत हो। कैट के नतीजे और स्कोरकार्ड की जानकारी भी आईआईएम की इसी वेबसाइट पर मिलेगी। इसलिए साइट को बुकमार्क कर लीजिए।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव