CAT 2025 Analysis: CAT 2025 परीक्षा का पहला स्लॉट हुआ समाप्त, जानिए कैसा रहा पेपर का पैटर्न और उम्मीदवारों का रिएक्शन

संक्षेप: CAT 2025 Exam Analysis: CAT 2025 के पहले स्लॉट का एनालिसिस बताता है कि कुछ प्रश्न थोड़े मुश्किल और पेचीदा भी थे, जिससे कुछ छात्रों को टाईम मैनेजमेंट में परेशानी आई। परीक्षा पैटर्न में पिछले साल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

CAT 2025 Slot 1 Analysis: देश के प्रतिष्ठित आईआईएम (IIMs) में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाला कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 आज, आईआईएम कोझिकोड (IIM Kozhikode) द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष लगभग 2.95 लाख उम्मीदवारों के तीन अलग-अलग स्लॉट में परीक्षा देने की उम्मीद है। आज सुबह 8:30 बजे पहला स्लॉट शुरू हुआ और ठीक 10:30 बजे समाप्त हो गया। यह परीक्षा देश के 170 शहरों में 350 से अधिक केंद्रों पर हो रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षा का एनालिसिस CAT 2025 के पहले स्लॉट का एनालिसिस बताता है कि प्रश्न पत्र का समग्र कठिनाई स्तर 'मध्यम' (मोडरेट) था। हालांकि कई उम्मीदवारों की शुरुआती रिएक्शन के अनुसार, कुछ प्रश्न थोड़े मुश्किल और पेचीदा भी थे, जिससे कुछ छात्रों को टाईम मैनेजमेंट में परेशानी आई। परीक्षा पैटर्न में पिछले साल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया था, जिसमें कुल 66 प्रश्न पूछे गए।

सेक्शन वाइज जानकारी- VARC (मौखिक क्षमता और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन): इस सेक्शन को उम्मीदवारों ने आसान पाया। इसमें कुल 24 प्रश्न थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (RC) के पैसेज समझने योग्य थे, और RC के चार पैसेज थे, जिनमें से प्रत्येक में चार प्रश्न पूछे गए थे। अन्य प्रश्नों में पैरा समरी, ऑड वन आउट (2 प्रश्न), और पैरा जंबल (2 प्रश्न) शामिल थे।

DILR (डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग): इस सेक्शन का कठिनाई लेवल आसान से मोडरेट आमतौर पर मध्यम रहा। इसमें कुल 22 प्रश्न थे। DILR के प्रश्न ज्यादातर सेट में दिए गए थे और केवल एक या दो प्रश्न ही सिंगल थे। इस सेक्शन में स्पाइडर चार्ट, बार ग्राफ और डेटा का एनालिसिस करने से संबंधित प्रश्न शामिल थे।

QA (क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड): QA सेक्शन को उम्मीदवारों ने लंबा और पेचीदा बताया। इसमें कुल 20 प्रश्न थे और यह सेक्शन मुख्य रूप से अंकगणित के प्रश्नों से भरा हुआ था।

आगे की प्रक्रिया परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद, IIM कोझिकोड जल्द ही CAT 2025 की रिस्पांस शीट और आंसर-की जारी करेगा। उम्मीदवार इस आंसर-की की मदद से अपने प्रदर्शन का एनालिसिस कर सकेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को आंसर-की में कोई गलती मिलती है, तो उसे चुनौती देने के लिए एक आपत्ति विंडो दी जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई और विशेषज्ञ समिति द्वारा जांची गई आपत्तियों के आधार पर ही CAT 2025 का अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा।