CAT Result 2025 OUT: कैट 2025 परीक्षा का रिजल्ट iimcat.ac.in पर जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड

संक्षेप: CAT 2025 Results OUT: कैट 2025 का रिजल्ट आज 24 दिसंबर 2025 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

IIM CAT Results 2025: कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट (CAT) 2025 का रिजल्ट आज 24 दिसंबर 2025 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवार अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस वर्ष कुल 12 उम्मीदवारों ने परफेक्ट 100 परसेंटाइल हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कुल 26 उम्मीदवारों ने 99.99 परसेंटाइल और इतने ही (26 उम्मीदवारों) ने 99.98 परसेंटाइल का शानदार स्कोर हासिल किया है।

IIM CAT Results 2025 Direct Link CAT 2025 के परिणामों में राज्यों के आधार पर टॉपर्स की लिस्ट- सबसे अधिक दिल्ली से 3 उम्मीदवारों ने टॉप स्थान पाया। इसके बाद हरियाणा और गुजरात से 2-2 छात्र रहे। वहीं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा से 1-1 उम्मीदवार ने 100 परसेंटाइल हासिल कर अपना परचम लहराया।

CAT Results 2025: कैट 2025 परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें- स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया परिणाम घोषित होने के बाद, उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

सबसे पहले कैट की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'CAT 2025 Scorecard Download' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

4. इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. भविष्य के लिए और आईओएम (IIM) एडमिशन प्रक्रिया के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

आईआईएम और अन्य संस्थानों में प्रवेश का रास्ता कैट 2025 का स्कोरकार्ड, देश के 21 भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) के साथ-साथ सैकड़ों अन्य टॉप एमबीए कॉलेज अपनी कट-ऑफ जारी करेंगे। उम्मीदवारों को उनके पर्सेंटाइल के आधार पर 'वेट' (WAT) और 'पर्सनल इंटरव्यू' (PI) के लिए बुलाया जाएगा।