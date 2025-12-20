Hindustan Hindi News
CAT 2025 रिजल्ट पर क्या कहता है बीते सालों का ट्रेंड, फाइनल आंसर-की जारी; अब स्कोरकार्ड की बारी

संक्षेप:

IIM कोझिकोड ने CAT 2025 की फाइनल आंसर-की जारी कर दी है, अब उम्मीदवारों की निगाहें रिजल्ट और WAT-PI-GD प्रक्रिया पर टिकी हैं।

Dec 20, 2025 10:41 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
CAT 2025 देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए इंतज़ार का सबसे अहम पड़ाव अब सामने है। फाइनल आंसर-की जारी होने के साथ ही कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 के नतीजों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अब अगला कदम होगा स्कोरकार्ड का जारी होना, जिसके बाद IIMs में दाखिले की असली जंग WAT, PI और GD की शुरू होगी।

IIM कोझिकोड ने बुधवार, 17 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे CAT 2025 की फाइनल आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जारी कर दी। इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर CAT 2025 का रिजल्ट और स्कोरकार्ड तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों का फोकस अब रिजल्ट डेट और आगे की चयन प्रक्रिया पर आ गया है।

इससे पहले CAT 2025 की प्रोविजनल आंसर-की 4 दिसंबर 2025 को जारी की गई थी। उम्मीदवारों को इस पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका 8 दिसंबर से 10 दिसंबर 2025 तक दिया गया था। इस दौरान तीनों सेक्शन और तीनों शिफ्ट्स से कुल 187 आपत्तियां दर्ज की गईं।

IIM कोझिकोड द्वारा गठित सेक्शनल एक्सपर्ट पैनल ने सभी आपत्तियों की समीक्षा की। जांच के बाद केवल एक आपत्ति को सही पाया गया, जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी सेक्शन, शिफ्ट-1 से संबंधित थी। बाकी सभी आपत्तियों को अमान्य मानते हुए खारिज कर दिया गया।

CAT पर्सेंटाइल कैसे होती है तय

CAT में पर्सेंटाइल की गणना स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के जरिए की जाती है। उदाहरण के तौर पर क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA) सेक्शन में उम्मीदवार के स्कोर की तुलना उसी सेक्शन में परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों से की जाती है। इसी तरह DILR और VARC के सेक्शनल पर्सेंटाइल और ओवरऑल पर्सेंटाइल तय किए जाते हैं।

CAT 2025 स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें

आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं

होमपेज पर CAT 2025 स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें

लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें

स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा

PDF डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

CAT 2025 मार्किंग स्कीम

CAT 2025 में हर सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर पर 1 अंक की निगेटिव मार्किंग होती है, जबकि बिना उत्तर छोड़े गए प्रश्नों पर कोई अंक नहीं काटा जाता।

कितने उम्मीदवार हुए शामिल

CAT 2025 परीक्षा देश के 170 शहरों में स्थित 339 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। करीब 2.95 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से लगभग 2.58 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।

पिछले 5 सालों के CAT रिजल्ट ट्रेंड्स

पिछले वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि CAT का रिजल्ट आमतौर पर परीक्षा के 3 से 5 हफ्तों के भीतर जारी होता है।

  • 2024: 25 दिन
  • 2023: 25 दिन
  • 2022: 24 दिन
  • 2021: 36 दिन
  • 2020: 34 दिन

हालांकि IIM कोझिकोड ने CAT 2025 रिजल्ट की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन एजुकेशन एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कोरकार्ड 19 से 29 दिसंबर 2025 के बीच जारी होने की संभावना है।

