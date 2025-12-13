CAT 2026 Result : जल्द जारी होने वाला है स्कोरकार्ड, जानिए कब तक आएगा रिजल्ट; कैसे करें डाउनलोड

संक्षेप: CAT 2026 का रिजल्ट दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में जारी हो सकता है। यहां देखें संभावित तारीख, स्कोरकार्ड और डाउनलोड प्रक्रिया।

CAT 2026 Result : कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2026 देने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आने वाली है। CAT रिजल्ट 2026 अब कभी भी जारी किया जा सकता है। परीक्षा का आयोजन इस साल 30 नवंबर 2026 को किया गया था और अब सभी उम्मीदवार स्कोरकार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह परीक्षा देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों खासकर भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (आईआईएम) में एमबीए और पीजीडीएम कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। इस बार परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी IIM कोझिकोड को सौंपी गई थी। संस्थान ने न केवल परीक्षा आयोजित की बल्कि रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया संभाली है।

CAT 2026 Result : जारी कर दी गई है प्रोविजनल आंसर की CAT 2025 को देशभर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर तीन शिफ्टों में आयोजित किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद, 4 दिसंबर 2026 को प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई थी, ताकि उम्मीदवार अपने उत्तरों की जांच कर सकें और आवश्यक आपत्ति दर्ज कर सकें। IIM कोझिकोड ने उम्मीदवारों को 10 दिसंबर 2025 तक आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया था। अब यह प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और परीक्षा समिति द्वारा सभी आपत्तियों का निपटारा कर फाइनल उत्तर कुंजी तैयार की जा रही है। इसी के बाद अंतिम स्कोर की गणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा।

CAT 2026 Result : कब जारी होगा CAT 2025 रिजल्ट? उम्मीदवारों में अब रिजल्ट की घोषणा को लेकर उत्सुकता चरम पर है। टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, CAT 2026 का स्कोरकार्ड 19 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 के बीच किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। हालांकि, अगर मूल्यांकन प्रक्रिया में थोड़ा विलंब होता है, तो रिजल्ट जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। अगर पिछले वर्षों के नतीजों पर नजर डालें तो यह अनुमान और भी मजबूत हो जाता है। उदाहरण के तौर पर CAT 2024 का रिजल्ट 22 दिसंबर को घोषित हुआ था। CAT 2023 का स्कोरकार्ड 21 दिसंबर को आया था जबकि CAT 2021 और 2020 में रिजल्ट जनवरी के शुरुआती हफ्ते में प्रकाशित हुए थे। इन आंकड़ों को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा है कि CAT 2025 का रिजल्ट भी दिसंबर के अंतिम दस दिनों या जनवरी के पहले सप्ताह में ही आएगा।

CAT 2026 Result : कहां और कैसे देखें CAT रिजल्ट उम्मीदवारों को CAT 2025 का स्कोरकार्ड केवल ऑनलाइन मोड में ही प्राप्त होगा। इसे उम्मीदवार परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड प्रक्रिया बहुत ही आसान है

1. सबसे पहले iimcat.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए “CAT 2026 Result / Scorecard” लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

4. आपकी स्क्रीन पर CAT 2026 स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

5. उसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट निकाल लें।

स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, सेक्शन-वाइज स्कोर, ओवरऑल स्कोर और परसेंटाइल जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होंगी।