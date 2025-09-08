cat 2025 registration last date september 13 exam date november 30 iim management admission CAT 2025: MBA करना है सपना? रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन करीब, 30 नवंबर को होगी परीक्षा, Career Hindi News - Hindustan
CAT 2025: MBA करना है सपना? रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन करीब, 30 नवंबर को होगी परीक्षा

CAT 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 13 सितंबर तय की गई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय पर आवेदन कर अपनी पसंद का टेस्ट सिटी सुनिश्चित कर लें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 03:28 PM
CAT 2025: कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट (CAT) 2025 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसका आखिरी दिन 13 सितंबर 2025 है। जो छात्र मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में दाखिला लेना चाहते हैं, वे IIM-CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई थी।

CAT 2025 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया जाएगा। यह परीक्षा तीन शिफ्टों में ली जाएगी ताकि लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिल सके। उम्मीदवारों को 5 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। इस साल परीक्षा देशभर के 170 शहरों में आयोजित होगी और अभ्यर्थी अपनी पसंद के पांच परीक्षा केंद्र चुन सकेंगे।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें

  • आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।
  • होमपेज पर "New Candidate Registration" लिंक पर क्लिक करें।
  • एक नया पेज खुलेगा, जहां नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, देश और मोबाइल नंबर भरना होगा।
  • मोबाइल पर आए OTP को वेरीफाई करें।
  • इसके बाद मांगी गई बाकी डिटेल्स भरें।
  • सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने पर कन्फर्मेशन मिल जाएगा।

आईआईएम की ओर से रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद एक शॉर्ट करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी, ताकि अभ्यर्थी अपनी छोटी-मोटी गलतियां सुधार सकें।

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को 1300 रुपये शुल्क देना होगा और उन्हें मान्य प्रमाणपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं, अन्य सभी उम्मीदवारों को 2600 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा। यह शुल्क एक बार भरने पर मान्य होगा, भले ही उम्मीदवार कितने भी आईआईएम के लिए आवेदन करें।

जो छात्र मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में दाख़िला लेना चाहते हैं, उनके लिए CAT 2025 बेहद अहम परीक्षा है। यह परीक्षा न केवल आईआईएम में, बल्कि देश के कई अन्य प्रतिष्ठित बिज़नेस स्कूलों में प्रवेश का रास्ता खोलती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अंतिम तारीख का इंतज़ार न करें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें, ताकि बिना किसी तकनीकी समस्या के परीक्षा में शामिल हो सकें।

