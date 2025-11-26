Hindustan Hindi News
CAT 2025: Last Week Preparation Strategy and Must Adopt Success Tips
CAT 2025 Final Preparation Tips: CAT 2025 के लिए आखिरी सप्ताह की तैयारी कैसे करें? जानें सफलता का मंत्र

संक्षेप:

CAT 2025 Final Preparation Tips: कैट परीक्षा के लाखों उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी हफ्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत और स्ट्रैटिजी की अंतिम परीक्षा होती है। इस लास्ट स्टेज में, आपकी स्ट्रैटिजी स्मार्ट होनी चाहिए, न कि केवल कठिन।

Wed, 26 Nov 2025 04:33 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
CAT 2025 Final Preparation Tips: कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025, जिसके माध्यम से देश के प्रमुख मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (IIMs) और अन्य बिजनेस स्कूलों में एडमिशन मिलता है, अब बस कुछ ही दिन दूर है परीक्षा से। यह बड़ी परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित होने वाली है। लाखों उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी हफ्ता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब आपकी मेहनत और स्ट्रैटिजी की अंतिम परीक्षा होती है।

अब समय नई चीजों को सीखने का नहीं बल्कि जो कुछ भी आपने पिछले महीनों में पढ़ा है, उसे मजबूत करने, दोहराने और पॉलिश करने का है। इस लास्ट स्टेज में, आपकी स्ट्रैटिजी स्मार्ट होनी चाहिए, न कि केवल कठिन।

1. मॉक टेस्ट और एनालिसिस

अंतिम सप्ताह में मॉक टेस्ट देना किसी भी उम्मीदवार की सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा होना चाहिए।

रोजाना अभ्यास: अपनी तैयारी के लेवल और अपनी एनर्जी को देखते हुए हर एक दिन या एक दिन छोड़कर एक फुल-लेंथ मॉक टेस्ट जरूर दें।

परीक्षा की तरह दें: मॉक टेस्ट को ठीक उसी समय और उन्हीं तीन पार्ट (VARC, DILR, QA) के क्रम में दें, जैसा कि वास्तविक परीक्षा में होगा। इससे आपका शरीर और दिमाग परीक्षा के समय के लिए अभ्यस्त हो जाता है।

विश्लेषण पर ध्यान: मॉक टेस्ट से भी ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस। यह न देखें कि आपने कितने सवाल सही किए, बल्कि यह देखें कि आपने कहां और क्यों गलती की। क्या वह गलती कॉन्सेप्ट समझने की थी? या फिर आपने सवाल पढ़ने में जल्दीबाजी की? अपने एरर पैटर्न को पहचानें।

2. रिवीजन: सिर्फ जरूरी पर फोकस

अब किताबों से पढ़ने का समय नहीं है। रिवीजन को फार्मूला, शॉर्टकट और नोट्स तक सीमित रखें।

क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA): सभी महत्वपूर्ण फार्मूला, थ्योरम और शॉर्टकट को एक बार फिर से देखें। खासकर अंकगणित (Arithmetic), बीजगणित (Algebra) और ज्यामिति (Geometry) के फॉर्मूले को रोज सुबह दोहराएं।

डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR): इस सेक्शन में नए पैटर्न या सेट हल करने की कोशिश न करें। उन सेटों को दोहराएं जो आपने पहले हल किए थे और जिनमें आपको कठिनाई आई थी। ग्राफ, चार्ट और पहेलियों (Puzzles) के पैटर्न को याद रखें।

मौखिक क्षमता और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC): अब ग्रामर के रूल या वोकैब्लरी रटने के बजाय, हर दिन दो से तीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और पैराजंबल सेट हल करने का अभ्यास करें। इससे आपकी पढ़ने की स्पीड और समझने की क्षमता बनी रहेगी।

3. परीक्षा के दिन की स्ट्रैटिजी

परीक्षा हॉल में आपकी मानसिकता और आपकी स्ट्रैटिजी ही आपका स्कोर तय करती है।

शांत रहें: परीक्षा के दिन पूरी तरह से शांत और आत्मविश्वास से रहें। अपने साथ ज्यादा से ज्यादा आत्मविश्वास लेकर जाएं।

सवाल चुनने की कला: यह CAT का सबसे बड़ा मंत्र है। हर सेक्शन में सबसे पहले उन 50-60% सवालों को पहचानें, जो आसान या मध्यम स्तर के हैं और जिन्हें आप निश्चित रूप से हल कर सकते हैं। पहले इन्हीं पर फोकस करें। कठिन सवालों पर जोर देने के बजाय, अपने मजबूत सवालों को पक्का करें।

समय का सदुपयोग: किसी भी सवाल पर बिना वजह अधिक समय बर्बाद न करें। अगर कोई सवाल 1.5 से 2 मिनट में हल नहीं हो रहा है, तो उसे तुरंत छोड़कर आगे बढ़ें।

4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य

तैयारी के साथ-साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। यह अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर साबित होता है।

नींद: परीक्षा से पहले की रात अच्छी, गहरी नींद लें। रात में देर तक पढ़ने से बचें, क्योंकि यह आपके दिमाग की कार्यक्षमता को कम कर सकता है।

संतुलित आहार: हल्का और पौष्टिक भोजन करें। भारी या तला हुआ खाना खाने से बचें जो आपको सुस्त महसूस करा सकता है।

सकारात्मकता: नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने दोस्तों या साथियों से तुलना करने से बचें। केवल अपनी ताकत और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें।

याद रखें, CAT सिर्फ आपकी नॉलेज की नहीं, बल्कि आपके संयम और स्ट्रेस को संभालने की क्षमता की भी परीक्षा है। अंतिम सप्ताह में इन सरल और सीधे स्टेप्स का पालन करके आप निश्चित रूप से अपनी टॉप परफॉर्मेंस की ओर बढ़ सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
