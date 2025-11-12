CAT Exam Pattern 2025: जानें कैट 2025 परीक्षा का एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम, 30 नवंबर को होगी परीक्षा

संक्षेप: CAT Exam Pattern 2025: परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को कैट 2025 परीक्षा का एग्जाम पैटर्न,मार्किंग स्कीम और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। ताकि परीक्षा में आपको कोई भी परेशानी न हो।

CAT Exam Pattern 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझिकोड की ओर से कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को कैट 2025 परीक्षा का एग्जाम पैटर्न,मार्किंग स्कीम और एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। ताकि परीक्षा में आपको कोई भी परेशानी न हो।

CAT 2025 Admit Card Direct Link कैट 2025 परीक्षा का एग्जाम पैटर्न- ये हैं 3 सेक्शन:-

1- वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन (VARC)

2- डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग (DILR)

3- क्वांटिटेटिव एबिलिटी (QA)

उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक सेक्शन को 40 मिनट में हल करने की अनुमति दी जाएगी। आइए जानते हैं परीक्षा के पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में।

परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे CAT प्रश्न पत्र में मल्टीपल चॉइस (MCQ) प्रकार के कुछ प्रश्न होंगे जिनमें सिलेक्ट के ऑप्शन होंगे और कुछ नॉन-MCQ टाइप के प्रश्न होंगे। तीनों सेक्शन के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा।

पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को प्रत्येक सेक्शन के लिए 13 मिनट और 20 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इन उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन पर टाइमर उत्तर दिए जाने वाले सेक्शन के लिए एक्स्ट्रा समय दिखाई देगा।

CAT Exam 2025: ऐसी होगी मार्किंग स्कीम - उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन मार्क्स (+3) दिए जाएंगे।

- सभी MCQ टाइप के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक मार्क्स (-1) काटा जाएगा।

- नॉन MCQ टाइप के प्रश्न के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।

-जिन प्रश्नों का प्रयास नहीं किया गया है उनके लिए कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को बता दें, किसी स्पेशल सेक्शन के 40 मिनट पूरे होने के बाद इसे लॉक कर दिया जाएगा और ऑटो सबमिट कर दिया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवारों को अगले सेक्शन में ले जाया जाएगा।

परीक्षा पूरी होने से पहले उम्मीदवारों को टेस्ट लैब छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार परीक्षा पूरी हो जाने के बाद, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध कराए गए बॉक्स में अपना CAT एडमिट कार्ड, पेन और स्क्रिबल पैड डालना होगा।

जानें- एडमिशन प्रोसेस के बारे में CAT परिणाम जारी होने के बाद, IIM और अन्य बी-स्कूलों में दाखिले के लिए, दो चरणों की प्रक्रिया होगी – (1) एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट (analytical writing test (AWT), पर्सनल इंटरव्यू (PI)