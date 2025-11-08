CAT 2025 परीक्षा के लिए सेंटर लिस्ट जारी, जानें कब तक आएगा एडमिट कार्ड
इंडियन इंस्टिट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट (IIMs) ने कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT 2025) के लिए टेस्ट सेंटर्स की लिस्ट जारी कर दी है। यह परीक्षा 30 नवंबर को तीन सेशन में होगी। कैट 2025 स्कोर के आधार पर IIMs के विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सो, पीएचडी प्रोग्राम्स में दाखिला मिलता है। उम्मीदवार मॉक टेस्ट सहित पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट iimcat.ac.in पर देख सकते हैं।
CAT 2025 लगभग 170 टेस्ट शहरों में आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट्स अपनी पसंद के हिसाब से पांच पसंदीदा शहर चुन सकते हैं। एक बार अलॉट होने के बाद टेस्ट सेंटर बदला नहीं जा सकता। जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी सेंटर बदल या कैंसिल कर सकती है। चलिए जानते हैं किन शहरों में होगी परीक्षाएं।
उत्तरी जोन
- बिहार: औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया
- चंडीगढ़
- दिल्ली-एनसीआर: दिल्ली, नई दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, पानीपत, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा
- हरियाणा: अंबाला, बहादुरगढ़, हिसार, पलवल, रोहतक, सोनीपत
- हिमाचल प्रदेश: शिमला, वाकनाघाट
- जम्मू और कश्मीर: जम्मू, सांबा, कश्मीर
- पंजाब: बठिंडा, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, रोपड़, संगरूर
- उत्तर प्रदेश: आगरा, इलाहाबाद, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा, वाराणसी
- उत्तराखंड: देहरादून, रुड़की
- लद्दाख: लेह
पूर्वी जोन
- अरुणाचल प्रदेश: ईटानगर
- असम: डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सिलचर
- मेघालय: शिलांग
- मणिपुर: इम्फाल
- पश्चिम बंगाल: आसनसोल, बांकुरा, बर्दवान, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी
- त्रिपुरा: अगरतला
- मिजोरम: आइजोल
पश्चिमी जोन
- गुजरात: अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा
- महाराष्ट्र: अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, रायगढ़, सतारा, सोलापुर, ठाणे, उल्हासनगर
- राजस्थान: अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
- गोवा: मडगांव, पणजी
- दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव: सिलवासा
मध्य जोन
- झारखंड: बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची
- मध्य प्रदेश: भोपाल; ग्वालियर; इंदौर; जबलपुर; सागर
- ओडिशा: बालासोर, बेरहामपुर, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, संबलपुर, राउरकेला
दक्षिणी जोन
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: पोर्ट ब्लेयर
- आंध्र प्रदेश: गुंटूर, काकीनाडा, कुरनूल, नेल्लोर, राजमुंदरी, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम
- कर्नाटक: बेंगलुरु, बेलगावी, धारवाड़, गुलबर्गा, हुबली, मंगलुरु, मैसूरु, उडुपी
- केरल: एर्नाकुलम, कासरगोड, कोल्लम, कोझिकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम
- पुडुचेरी: पुडुचेरी
- तमिलनाडु: चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरै, नमक्कल, तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली
- तेलंगाना: हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल
कब तक आएगा एडमिट कार्ड
अभी परीक्षा के एडमिड कार्ड को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक स्कोर कार्ड जल्द जारी किए जाएंगे।