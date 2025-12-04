CAT 2025 Answer Key: कैट 2025 परीक्षा आंसर-की का iimcat.ac.in पर इंतजार, ऐसे कर सकेंगे चेक

संक्षेप: IIM CAT 2025 Answer Key: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझीकोड, जो इस वर्ष की परीक्षा का आयोजक है, जल्द ही परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर आंसर-की जारी कर सकता है।

CAT 2025 Answer Key: देश के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों (IIMs) में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को आंसर-की का इंतजार है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM), कोझीकोड, जो इस वर्ष की परीक्षा का आयोजक है, जल्द ही परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर आंसर-की जारी कर सकता है।

कैट 2025 की परीक्षा 30 नवंबर, 2025 को देश भर के 170 शहरों में तीन अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी। सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए।

आंसर-की क्यों है जरूरी? आंसर-की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उम्मीदवारों को अपने संभावित मार्क्स का आकलन करने का मौका देती है। इसे डाउनलोड करके, उम्मीदवार अपने द्वारा दिए गए उत्तरों का मिलान इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए सही उत्तरों से कर सकते हैं और एक अनुमानित स्कोर जान सकते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि वे आईआईएम और अन्य टॉप एमबीए संस्थानों में एडमिशन के लिए कट-ऑफ के करीब हैं या नहीं।

आपत्ति दर्ज करने का भी मिलेगा मौका आंसर-की जारी होने के बाद, इंस्टीट्यूट उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका देगा। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए किसी उत्तर में कोई गलती है, तो वे निर्धारित समय सीमा में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए एक निश्चित शुल्क जमा करना होगा। आपत्ति दर्ज करने के लिए आमतौर पर 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है।

IIM CAT 2025 Answer Key: यह है पूरी प्रक्रिया- सबसे पहले आधिकारिक कैट वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं। 2. अपने एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

3. लॉग इन करने के बाद, आपको "Objection Management" या "Answer Key" का लिंक मिलेगा।

4. आंसर-की और अपनी रिस्पॉन्स शीट (जिसमें आपके द्वारा दिए गए उत्तर दर्ज हैं) को डाउनलोड करें।

5. अपने उत्तरों का मिलान करें और यदि कोई गलती मिलती है, तो आपत्ति दर्ज करने के लिए दी गई गाइडलाइंस का पालन करें।