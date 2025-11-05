CAT 2025 Admit Card: कैट 2025 एडमिट कार्ड की तारीख टली! अब 5 नहीं, इस दिन होगा जारी

संक्षेप: IIM CAT 2025 admit card: पहले CAT 2025 के एडमिट कार्ड 5 नवंबर को जारी होने वाले थे, लेकिन अब यह तारीख बढ़ा दी गई है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अब उम्मीदवार अपना हॉल टिकट 12 नवंबर 2025 से डाउनलोड कर सकेंगे।

CAT 2025 Admit Card: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) में दाखिले के लिए होने वाली सबसे बड़ी एंट्रेंस एग्जाम कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी अपडेट है। इस साल CAT परीक्षा आयोजित कर रहे आईआईएम कोझिकोड (IIM Kozhikode) ने एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख में बदलाव किया है।

CAT 2025 Admit Card Notice Link एडमिट कार्ड की नई तारीख पहले CAT 2025 के एडमिट कार्ड 5 नवंबर को जारी होने वाले थे, लेकिन अब यह तारीख बढ़ा दी गई है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अब उम्मीदवार अपना हॉल टिकट 12 नवंबर 2025 से डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर उपलब्ध कराया जाएगा। छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने CAT एप्लीकेशन लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

परीक्षा की जरूरी डिटेल्स- परीक्षा की तारीख: CAT 2025 का आयोजन 30 नवंबर 2025 को किया जाएगा।

परीक्षा का फॉर्मेट: यह परीक्षा तीन सत्रों में आयोजित होगी।

समय सीमा: परीक्षा की कुल अवधि 120 मिनट (2 घंटे) होगी।

उम्मीदवारों की संख्या: इस साल करीब 2.95 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। पिछले साल यह संख्या 2.93 लाख थी।

मॉक टेस्ट और सुरक्षा के इंतजाम IIM कोझिकोड ने छात्रों की सुविधा के लिए एक और अहम घोषणा की है। उम्मीदवार परीक्षा के पैटर्न और इंटरफेस से खुद को परिचित करा सकें, इसके लिए 12 नवंबर 2025 से CAT वेबसाइट पर मॉक टेस्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह मॉक टेस्ट छात्रों को परीक्षा के माहौल को समझने में मदद करेगा। परीक्षा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, IIMs द्वारा अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ चुनिंदा केंद्रों पर मोबाइल जैमर भी लगाए जाएंगे।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन सरल स्टेप्स को फॉलो करें-

1. CAT की आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं।

2. होमपेज पर, 'CAT 2025 Admit Card' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें।

4. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।