Careers After 12th: 12वीं के बाद इन 5 क्रिएटिव कोर्सेज में है शानदार भविष्य, लाखों में है सैलरी पैकेज

Top 5 Creative Courses After 12th: आज के डिजिटल युग में क्रिएटिविटी ही नया 'करेंसी' है। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अक्सर छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे विकल्पों में उलझ जाते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ नया रचने का जज्बा है, तो क्रिएटिव कोर्सेज आपके लिए मोटी कमाई और शोहरत का रास्ता खोल सकते हैं।

डिजिटल क्रांति के इस दौर में पांच ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जिनकी मांग ग्लोबल मार्केट में तेजी से बढ़ी है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से:

1. डिजिटल मार्केटिंग आज कोई भी बिजनेस बिना ऑनलाइन मौजूदगी के सफल नहीं हो सकता। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपको SEO (सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन), सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है।

स्कोप: आप सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट मार्केटर या डिजिटल ब्रांड कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं।

कमाई: इस फील्ड में शुरुआती सैलरी 3 से 5 लाख रुपये सालाना तक हो सकती है।

2. ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको रंगों, फोंट्स और विजुअल स्टोरीटेलिंग से प्यार है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए बेहतरीन है। इसमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स के जरिए विज्ञापन, लोगो और सोशल मीडिया पोस्ट बनाना सिखाया जाता है।

फायदा: आप दुनिया के किसी भी कोने से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।

3. एनिमेशन और वीएफएक्स फिल्मों, गेमिंग और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता ने एनिमेटर्स की मांग को आसमान पर पहुंचा दिया है। भारत का एनिमेशन सेक्टर हर साल 25-30% की दर से बढ़ रहा है।

कोर्स: आप बी.एससी इन एनिमेशन या वीएफएक्स में डिप्लोमा कर सकते हैं।

4. UI/UX डिजाइन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐप्स इस्तेमाल करने में बहुत आसान क्यों होते हैं? यह कमाल है UI/UX डिजाइनर्स का। वे ऐप्स और वेबसाइट्स को यूजर-फ्रेंडली और दिखने में सुंदर बनाते हैं। टेक कंपनियों में इन प्रोफेशनल्स की भारी मांग है।

5. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डिजिटल मीडिया के आने से पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। अब केवल टीवी या अखबार नहीं, बल्कि यूट्यूब, पॉडकास्ट और डिजिटल न्यूज पोर्टल्स के लिए कंटेंट क्रिएटर्स और रिपोर्टर्स की जरूरत है।

क्यों चुनें ये कोर्सेज? स्किल-बेस्ड लर्निंग: इन कोर्सेज में किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर दिया जाता है।

नौकरी के ढेरों अवसर: स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों तक, हर जगह क्रिएटिव दिमागों की जरूरत है।