MBA के बाद आपदा प्रबंधन में शानदार करियर; SSC GS की तैयारी कैसे करें, जानें करियर काउंसलर से
Career Guide 2026: आज के प्रतिस्पर्धी दौर में छात्र अक्सर अपने विषय के साथ-साथ उभरते हुए क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं तलाशते हैं। आज हम आपदा प्रबंधन में करियर और एसएससी की तैयारी के लिए बेहतरीन किताबों के बारे में करियर काउंसलर से जानेंगे।
Career Guide 2026: आज के प्रतिस्पर्धी दौर में छात्र अक्सर अपने विषय के साथ-साथ उभरते हुए क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं तलाशते हैं। आज हम आपदा प्रबंधन में करियर और एसएससी की तैयारी के लिए बेहतरीन किताबों के बारे में करियर काउंसलर से जानेंगे।
एमबीए के बाद आपदा प्रबंधन में अवस
उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन से जुड़ी नौकरियां मुख्यत: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए), जिला प्रशासन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) जैसी केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से मिलती हैं। इनमें कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट ऑफिसर, रिसर्च एसोसिएट और फील्ड स्तर पर राहत कार्यों से जुड़े पद होते हैं।
एमबीए इस क्षेत्र में इसलिए उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट कौशल होते हैं। कुछ सरकारी भर्तियों में कंसल्टेंट स्तर के पदों के लिए एमबीए या अन्य पोस्टग्रेजुएट डिग्री मान्य होती है, लेकिन अधिकतर उच्च या स्थायी पदों के लिए आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञता या अनुभव जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, यूपीएसडीएमए में वरिष्ठ पदों के लिए अक्सर मास्टर डिग्री के साथ इस क्षेत्र में कई वर्षों का अनुभव मांगा जाता है।
इंटर्नशिप, कॉन्ट्रैक्ट आधारित पदों या ‘आपदा मित्र’ जैसे स्वयंसेवी कार्यक्रमों से शुरुआत की जा सकती है। यूपीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भी इस क्षेत्र में प्रवेश संभव है, जहां आगे चलकर जिला या राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य मिलते हैं। इस प्रकार एमबीए एक मजबूत आधार देता है, लेकिन सरकारी नौकरी के लिए अनुभव, सर्टिफिकेशन और यूपीएसडीएमए या एनडीएमए की भर्तियों पर नजर रखना जरूरी है।
एसएससी परीक्षा की तैयारी
●एसएससी परीक्षा की तैयारी करते समय मॉक टेस्ट, खासकर जीके या जीएस सब्जेक्ट्स के लिए कौन-सी किताब बेहतर रहेगी? - जिया सागर
एसएससी परीक्षा की तैयारी, खासकर जीके और जीएस मॉक टेस्ट के लिए, उन किताबों का चयन करना अच्छा रहता है, जिनमें बड़ी संख्या में बहुविकल्पीय प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न और परीक्षा स्तर की प्रैक्टिस सेट शामिल हों। प्रमुख किताबें हैं-
●एसएससी जनरल स्टडीज 6500+ टीसीएस एमसीक्यूज (पिनेकल पब्लिकेशन)- यह एसएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है । चैप्टर के अनुसार प्रश्न हैं और समझाया गया है।
●10000+ ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज (दिशा पब्लिकेशन)- यह किताब 10,000+ प्रश्नों के साथ जीएस के सभी टॉपिक्स की व्यापक प्रैक्टिस कराती है।
●एसएससी जनरल अवेयरनेस सॉल्व्ड पेपर्स (किरण इंस्टीट्यूट)- एसएससी में पिछले वर्षों के प्रश्न अक्सर दोहराए जाते हैं।
●पीडब्ल्यू एसएससी गेम चेंजर 8000+ एमसीक्यूज (फिजिक्सवाला) - गति और सही उत्तर बढ़ाने में मदद करती है। बेहतर है कि पहले पीक्यूएस हल करें, फिर चैप्टर-वाइज एमसीक्यू और अंत में हाई-वॉल्यूम मॉक टेस्ट से रिवीजन करें। इससे कॉन्सेप्ट स्पष्ट होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स