Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिना BTech या इंजीनियरिंग AI में कैसे बनाएं करियर, आर्ट्स वाला क्या करें, जानें करियर एक्सपर्ट से

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

एआई से जुड़े करियर के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी नहीं है। इसके लिए छात्रों को बीए की पढ़ाई के साथ कम्युनिकेशन, विश्लेषण और सोचने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

professional AI training
एआई में करियर

हिस्ट्री ऑनर्स करने के बाद सरकारी परीक्षाओं के अलावा इतिहास में अच्छे करियर विकल्प क्या हो सकते हैं? क्या आर्ट्स बैकग्राउंड से बिना इंजीनियरिंग किए एआई या एआई मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में करियर काउंसलर आशीष आदर्श का कहना है कि हिस्ट्री ऑनर्स की डिग्री के बाद टीचिंग, आर्कियोलॉजी, म्यूजियम, आर्काइव्स, हेरिटेज मैनेजमेंट, टूरिज्म, रिसर्च, पब्लिक पॉलिसी और कंटेंट डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में अवसर मिलते हैं।

एआई के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी नहीं

एआई से जुड़े करियर के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी नहीं है। इसके लिए छात्रों को बीए की पढ़ाई के साथ कम्युनिकेशन, विश्लेषण और सोचने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। इससे इतिहास के छात्रों के लिए एआई आधारित कंटेंट स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई रिसर्च, नॉलेज मैनेजमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में अवसर बन रहे हैं। चैटजीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स के साथ एसईओ, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक्सेल, पावर बीआई और बेसिक डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स सीखना होगा। कोर्सेरा, उडेमी और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशन, इंटर्नशिप के जरिए व्यावहारिक अनुभव हासिल किया जा सकता है। ग्रेजुएशन के बाद इतिहास में उच्च शिक्षा या कार्य अनुभव के बाद मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में एमबीए भी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:CSAB: NIT और IIIT में क्या रह सकती है BTech की क्लोजिंग रैंक और कटऑफ

प्रश्न - मैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से बीटेक फाइनल ईयर का छात्र हूं और डिप्लोमा भी किया है। किस कंपनी में प्लेसमेंट के बाद टेक्सटाइल बिजनेस सीखने का बेहतर अवसर मिलेगा? क्या कुछ साल नौकरी करनी चाहिए या अभी से बिजनेस शुरू करना सही फैसला होगा? - मो. दानिश

अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने से पहले कुछ वर्षों का इंडस्ट्री अनुभव हासिल करना बेहतर कदम होगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स को ऐसी कंपनियों में काम करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जहां आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैश्विक बाजार का अनुभव मिले।अरविंद लिमिटेड, वेलस्पन इंडिया, वर्धमान टेक्सटाइल्स, रेमंड, आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल, ट्राइडेंट ग्रुप, नाहर स्पिनिंग मिल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के टेक्सटाइल डिवीजन जैसे संस्थान सीखने और अनुभव हासिल करने के अच्छे अवसर देते हैं। निर्यात से जुड़ी कंपनियों में काम करने से वैश्विक बाजार और ग्राहकों की जरूरतों को समझने का अनुभव मिलता है।

ये भी पढ़ें:CSAB : BTech की हजारों सीटें खाली, NIT IIIT GFTI के लिए आज से रजिस्ट्रेशन
ये भी पढ़ें:CBSE 10वीं में 54 फीसदी अंक, गणित में 41, आज IIT बॉम्बे से कर रहे BTech CSE

शुरुआती वर्षों में ज्यादा सैलरी के बजाय सीखने और अनुभव हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। टेक्सटाइल प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल, क्वालिटी, एक्सपोर्ट और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में अनुभव के साथ ऑटोमेशन, एआई, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसी नई तकनीकों की जानकारी करियर को मजबूत आधार देती है।

ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बिजनेस शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में अनुभव और बाजार की जानकारी सीमित होती है। तीन से पांच साल इंडस्ट्री में काम करने से तकनीकी ज्ञान, नेटवर्क और बिजनेस की समझ विकसित होती है, जो आगे चलकर सफल टेक्सटाइल बिजनेस के लिए मजबूत नींव बनता है।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Btech Artificial Intelligence
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।