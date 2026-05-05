करियर चुनने में हो रही है उलझन? डॉक्टर-इंजीनियर ही सब कुछ नहीं, अपनाएं ये 7 तरीके और पाएं अपनी मनचाही मंजिल
अक्सर ज्यादा विकल्पों के कारण युवा सोच-विचार में फंसे रह जाते हैं। एक सफल करियर चुनने के लिए कुछ ठोस रणनीतियां अपनाना जरूरी है। आइए जानते हैं वे 7 तरीके, जो आपको आपके सपनों के करियर तक पहुंचा सकते हैं।
आज का दौर 'असीमित विकल्पों' का दौर है। पहले जहां डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनना ही करियर के मुख्य रास्ते माने जाते थे, वहीं आज डेटा साइंटिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, एआई एक्सपर्ट और सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट जैसे हजारों नए विकल्प मौजूद हैं। लेकिन क्या बहुत अधिक विकल्प होना हमेशा अच्छा होता है? अक्सर ज्यादा विकल्पों के कारण युवा सोच-विचार में फंसे रह जाते हैं। इस भ्रम को दूर करने और एक सफल करियर चुनने के लिए कुछ ठोस रणनीतियां अपनाना जरूरी है। आइए जानते हैं वे 7 तरीके, जो आपको आपके सपनों के करियर तक पहुंचा सकते हैं।
1. खुद को पहचानें
किसी भी करियर की शुरुआत दूसरों को देखकर नहीं, बल्कि खुद को देखकर होनी चाहिए। अपनी खूबियों, कमजोरियों और उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें करने में आपको मजा आता है। क्या आपको समस्याओं को सुलझाना पसंद है या आप क्रिएटिव कार्यों में माहिर हैं? खुद से पूछे गए ये सवाल आपकी आधी उलझन दूर कर देंगे।
2. स्किल्स पर ध्यान दें, केवल डिग्री पर नहीं
आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा ‘स्किल्स’ की कीमत है। इंडस्ट्री की डिमांड तेजी से बदल रही है। ऐसे करियर का चुनाव करें जहां आप लगातार नया सीख सकें। कोडिंग, कम्युनिकेशन, और क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे कौशल हैं जो हर क्षेत्र में काम आते हैं।
3. 'इकीगाई' (Ikigai) का फॉर्मूला अपनाएं
जापानी कॉन्सेप्ट 'इकीगाई' करियर चुनने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें चार चीजों का संगम होता है:
वो काम जिससे आप प्यार करते हैं।
वो काम जिसमें आप माहिर हैं।
वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है।
वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकें।
जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं, तो वह आपका 'परफेक्ट करियर' होता है।
4. मेंटर्स और एक्सपर्ट्स से सलाह लें
अकेले राह ढूंढना मुश्किल हो सकता है। ऐसे लोगों से बात करें जो उस क्षेत्र में पहले से काम कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि है। उनके अनुभव आपको उन बारीकियों के बारे में बताएंगे जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं हैं। एक अच्छा मेंटर आपको गलतियां करने से बचा सकता है।
5. मार्केट ट्रेंड्स और भविष्य की जरूरतों को समझें
केवल आज को देखकर करियर न चुनें। यह देखें कि आने वाले 10 सालों में उस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण कई नौकरियां बदल रही हैं। भविष्य की तकनीकों के साथ तालमेल बिठाना ही समझदारी है।
6. छोटे प्रयोग करें
सीधे गहरे पानी में उतरने से बेहतर है कि पहले किनारे पर रहकर गहराई मापें। इंटर्नशिप, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स या वॉलंटियरिंग के जरिए उस क्षेत्र का अनुभव लें। इससे आपको पता चलेगा कि क्या आप वाकई उस काम को रोज 8-10 घंटे कर सकते हैं या नहीं।
7. बदलाव के लिए तैयार रहें
आज के युग में करियर कोई 'वन-टाइम' फैसला नहीं है। हो सकता है कि आप एक क्षेत्र में शुरुआत करें और बाद में आपको कुछ और पसंद आने लगे। अपने दिमाग को लचीला रखें। 'अपस्किलिंग' नई चीजें को सीखना अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
करियर चुनना कोई रेस नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत यात्रा है। विकल्पों की भीड़ से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखें। जब आप अपनी रुचि और इंडस्ट्री की डिमांड के बीच सही संतुलन बना लेंगे, तो सफलता खुद-ब-खुद आपके कदम चूमेगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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