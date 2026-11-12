7वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ा मौका, फ्री में सीख सकेंगे AI समेत ये स्किल्स, IIT मद्रास ने शुरू की खास पहल

दरअसल, आईआईटी मद्रास ने एक खास पहल शुरू किया है, जिसके जरिए इन छात्रों को फ्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), डिजाइन थिंकिंग और उद्यमिता जैसे विषय सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।

अगर आप कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं के छात्र हैं और आपकी दिलचस्पी एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फील्ड में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, आईआईटी मद्रास ने एक खास पहल शुरू किया है, जिसके जरिए इन छात्रों को फ्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), डिजाइन थिंकिंग और उद्यमिता जैसे विषय सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास के इनोवेशन हब आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने बोधब्रिज एजुकेशन (BodhBridge Education) के साथ मिलकर यह पहल की है। इसके तहत नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इन कोर्स में शामिल होने के लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी।

किन छात्रों को मिलेगा मौका? इस कार्यक्रम में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें भविष्य में काम आने वाली नई तकनीकों और स्किल्स की जानकारी दी जाएगी। कोर्स में मुख्य रूप से ये विषय शामिल हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बुनियादी जानकारी

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और फ्यूचर मोबिलिटी

उद्यमिता (Entrepreneurship) की बुनियादी बातें

डिजाइन थिंकिंग

इनोवेशन यानी नए आइडिया विकसित करने की कला

लाइव क्लास और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी

इन कोर्स में केवल किताबी जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि छात्रों को लाइव क्लास, केस स्टडी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के जरिए भी सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में समस्याओं का समाधान खोजने, रचनात्मक सोच विकसित करने, बातचीत करने और नए आइडिया पर काम करने की क्षमता बढ़ाना है।

ट्रेनिंग IIT मद्रास के पूर्व छात्रों, स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों की ओर से दी जाएगी। सभी कोर्स की ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग मुफ्त होगी। इसके अलावा, छात्र चाहें तो IIT मद्रास प्रवर्तक से वैकल्पिक सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षकों के लिए भी हैं खास कोर्स इस पहल के तहत केवल स्कूली छात्रों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, एजुकेटर्स और शिक्षण संस्थानों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके लिए तीन प्रमुख कार्यक्रम रखे गए हैं।

करियर काउंसलिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग

एजुकेटर्स के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम

क्लासरूम मैनेजमेंट और स्टूडेंट एंगेजमेंट

संस्थान के मुताबिक, नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक हर महीने नए बैच शुरू किए जाएंगे। इसके मुफ्त ट्रेनिंग कार्यक्रमों से अब तक 45 हजार से ज्यादा शिक्षक लाभ उठा चुके हैं।

कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन? इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक छात्र, शिक्षक और एजुकेटर्स नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या है इस पहल का उद्देश्य? IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन की डिजिटल स्किल्स एकेडमी की मैनेजर धनलक्ष्मी संपत के मुताबिक, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्कूली शिक्षा और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच की दूरी को कम करना है। इसके जरिए छात्रों को AI, फाइनेंशियल लिटरेसी और उद्यमिता जैसे विषयों की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।