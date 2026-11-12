7वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए बड़ा मौका, फ्री में सीख सकेंगे AI समेत ये स्किल्स, IIT मद्रास ने शुरू की खास पहल
दरअसल, आईआईटी मद्रास ने एक खास पहल शुरू किया है, जिसके जरिए इन छात्रों को फ्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), डिजाइन थिंकिंग और उद्यमिता जैसे विषय सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
अगर आप कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं के छात्र हैं और आपकी दिलचस्पी एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे फील्ड में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल, आईआईटी मद्रास ने एक खास पहल शुरू किया है, जिसके जरिए इन छात्रों को फ्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), डिजाइन थिंकिंग और उद्यमिता जैसे विषय सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास के इनोवेशन हब आईआईटीएम प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन ने बोधब्रिज एजुकेशन (BodhBridge Education) के साथ मिलकर यह पहल की है। इसके तहत नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। इन कोर्स में शामिल होने के लिए छात्रों को कोई फीस नहीं देनी होगी।
किन छात्रों को मिलेगा मौका?
इस कार्यक्रम में कक्षा 7वीं से 12वीं तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं। उन्हें भविष्य में काम आने वाली नई तकनीकों और स्किल्स की जानकारी दी जाएगी। कोर्स में मुख्य रूप से ये विषय शामिल हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बुनियादी जानकारी
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) और फ्यूचर मोबिलिटी
उद्यमिता (Entrepreneurship) की बुनियादी बातें
डिजाइन थिंकिंग
इनोवेशन यानी नए आइडिया विकसित करने की कला
लाइव क्लास और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी
इन कोर्स में केवल किताबी जानकारी नहीं दी जाएगी, बल्कि छात्रों को लाइव क्लास, केस स्टडी और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के जरिए भी सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों में समस्याओं का समाधान खोजने, रचनात्मक सोच विकसित करने, बातचीत करने और नए आइडिया पर काम करने की क्षमता बढ़ाना है।
ट्रेनिंग IIT मद्रास के पूर्व छात्रों, स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों की ओर से दी जाएगी। सभी कोर्स की ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग मुफ्त होगी। इसके अलावा, छात्र चाहें तो IIT मद्रास प्रवर्तक से वैकल्पिक सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं।
शिक्षकों के लिए भी हैं खास कोर्स
इस पहल के तहत केवल स्कूली छात्रों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों, एजुकेटर्स और शिक्षण संस्थानों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। उनके लिए तीन प्रमुख कार्यक्रम रखे गए हैं।
करियर काउंसलिंग सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग
एजुकेटर्स के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम
क्लासरूम मैनेजमेंट और स्टूडेंट एंगेजमेंट
संस्थान के मुताबिक, नवंबर 2026 से जनवरी 2027 तक हर महीने नए बैच शुरू किए जाएंगे। इसके मुफ्त ट्रेनिंग कार्यक्रमों से अब तक 45 हजार से ज्यादा शिक्षक लाभ उठा चुके हैं।
कहां और कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक छात्र, शिक्षक और एजुकेटर्स नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर अपनी पसंद के कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आधिकारिक वेबसाइट: https://bodhbridge.iitmpravartak.org.in/
क्या है इस पहल का उद्देश्य?
IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज फाउंडेशन की डिजिटल स्किल्स एकेडमी की मैनेजर धनलक्ष्मी संपत के मुताबिक, इन कार्यक्रमों का उद्देश्य स्कूली शिक्षा और इंडस्ट्री की जरूरतों के बीच की दूरी को कम करना है। इसके जरिए छात्रों को AI, फाइनेंशियल लिटरेसी और उद्यमिता जैसे विषयों की व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।
IITM प्रवर्तक टेक्नोलॉजीज एक सेक्शन 8 कंपनी है, जो IIT मद्रास के तहत टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब संचालित करती है। वहीं, बोधब्रिज एजुकेशन IIT मद्रास के पूर्व छात्रों द्वारा संचालित एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम उपलब्ध कराता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।