माइनस 50 तापमान, सांस लेना भी मुश्किल... वहां इतिहास रच गईं कैप्टन शिवा चौहान
उदयपुर की शिवा चौहान ने बचपन में पिता को खोने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया।
सियाचिन ग्लेशियर... जहां हाड़ कंपा देने वाली हाड़-तोड़ ठंड और पल-पल में सांसें थाम देने वाली बर्फीली हवाओं का राज रहता है। समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बसे इस सफेद रेगिस्तान में टिक पाना अच्छे-अच्छे सूरमाओं के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। लेकिन राजस्थान के उदयपुर की एक बेटी ने इसी बर्फ के पहाड़ पर शौर्य का वो नया इतिहास लिखा, जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं कैप्टन शिवा चौहान की। शिवा ने साल 2023 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र, यानी सियाचिन ग्लेशियर पर पहली बार ऑपरेशनल तौर पर तैनात होने वाली महिला सैन्य अधिकारी बनकर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया। मगर इस बेमिसाल कामयाबी की नींव किसी मखमली रास्ते पर नहीं, बल्कि बेहद कठिन संघर्षों, आंसुओं और कभी न टूटने वाले हौसले के बीच रखी गई थी।
वो मुश्किल घड़ी जिसने बदल दी जिंदगी
कैप्टन शिवा चौहान की यह कहानी सिर्फ एक फौजी की वर्दी पहनने की दास्तां नहीं है। यह कहानी है उस अदम्य इच्छाशक्ति की जो मुश्किलों के आगे कभी झुकना नहीं सीखती। शिवा जब सिर्फ 11 साल की थीं, तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। किसी भी बच्चे के लिए इतनी कम उम्र में पिता को खोना जिंदगी की सबसे दुखद घटना होती है। घर में सन्नाटा था और भविष्य को लेकर ढेरों सवाल। ऐसी कठिन घड़ी में शिवा की मां ने परिवार की कमान संभाली। तमाम आर्थिक तंगियों और मानसिक तनाव के बीच भी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई रुकने नहीं दी। शिवा की बड़ी बहन हमेशा उनके लिए प्रेरणा बनी रहीं। जब भी शिवा का हौसला डगमगाता, बहन उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देती थीं। पैसे की कमी हमेशा आड़े आती रही, लेकिन शिवा की आंखों में जो सपना पल रहा था, वह इस तंगी से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि भारतीय सेना की वर्दी पहनना।
शिवा ने की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई
शिवा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उदयपुर से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने 'टेक्नो एनजेआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और साल 2020 में ग्रेजुएट हुईं। तब उन्हें शायद खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी यह इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे चलकर देश की रक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शिवा ने अपने फौजी बनने के सपने की तरफ कदम बढ़ा दिए। उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC-Tech) के तहत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (एसएसबी) का इंटरव्यू दिया। उदयपुर टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2020 में शिवा ने इलाहाबाद के 19 SSB बोर्ड से न केवल इंटरव्यू पास किया, बल्कि पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके सबको चौंका दिया। इसके बाद उन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी (OTA) चेन्नई से बेहद कठिन ट्रेनिंग पूरी की। मई 2021 में उन्हें सेना की सबसे तकनीकी और चुनौतीपूर्ण शाखाओं में से एक, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स (बंगाल सैपर्स) में कमीशन मिला। उनकी शुरुआती पोस्टिंग लद्दाख में स्थित जांबाज फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में की गई।
साइकिल से नाप दिया पहाड़ों का कठिन सफर
सियाचिन जैसे खतरनाक और जानलेवा ग्लेशियर पर तैनाती पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए शिवा को खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर लोहे की तरह मजबूत साबित करना था। जुलाई 2022 में कारगिल विजय दिवस के मौके पर शिवा ने सुरा सोई साइकिलिंग अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी टीम के साथ सियाचिन वॉर मेमोरियल से लेकर कारगिल वॉर मेमोरियल तक का सफर तय किया। लगभग 508 किलोमीटर की यह बेहद दुर्गम दूरी उन्होंने सिर्फ 11 दिनों में साइकिल चलाते हुए पूरी की। शिवा के इसी असाधारण जज्बे और लीडरशिप क्वालिटी को देखकर सेना ने उन्हें सियाचिन ग्लेशियर की सबसे कठिन पोस्टिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में एक महीने की हाड़ कंपा देने वाली और थका देने वाली सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया।
जनवरी 2023 में पहली महिला ऑपरेशनल तैनाती
जनवरी 2023 में वो ऐतिहासिक पल आया जब कैप्टन शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर पर लगभग 15,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित 'कुमार पोस्ट' पर तैनात किया गया। इसके साथ ही वह इस सबसे दुर्गम मोर्चे पर कमान संभालने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी बन गईं। वहां एक इंजीनियर अधिकारी के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। शून्य से भी 40-50 डिग्री नीचे के जानलेवा तापमान में शिवा ने अपनी टीम के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण काम किए जिसमें सेना के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करना, बर्फीले तूफानों के बीच मिलिट्री हेलिपैड को हर वक्त चालू रखना, बेहद कठिन रास्तों पर सेना की रसद और लॉजिस्टिक्स को समय पर पहुंचाना और बर्फीली परिस्थितियों में अपने साथी जवानों का हौसला बनाए रखना शामिल है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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