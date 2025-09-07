canara bank securities trainee recruitment 2025 apply online no exam last date october 6 Canara Bank Securities : कैनरा बैंक सिक्योरिटीज में नौकरी का सुनहरा मौका, बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
Canara Bank Securities : कैनरा बैंक सिक्योरिटीज में नौकरी का सुनहरा मौका, बिना लिखित परीक्षा होगी भर्ती

कैनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (CBSL) ने ट्रेनी (सेल्स एंड मार्केटिंग) पदों पर भर्ती निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवार बिना लिखित परीक्षा के सिर्फ इंटरव्यू के जरिए चयन पा सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 12:44 PM
Canara Bank Securities : बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में करियर बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए शानदार अवसर आया है। कैनरा बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कैनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड (CBSL) ने ट्रेनी (सेल्स एंड मार्केटिंग) पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इसमें उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। कंपनी ने आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 (शाम 6 बजे तक) तय की है। उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।

Canara Bank Securities : कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में स्नातक (ग्रेजुएट) होना जरूरी है और ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य हैं। उम्र सीमा 20 से 30 वर्ष रखी गई है, जो कि 31 अगस्त 2025 तक गिनी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार के पास कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुभव है तो उन्हें अधिकतम 10 साल की उम्र सीमा में छूट मिल सकती है, बशर्ते वे उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। वहीं, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है।

Canara Bank Securities : क्या होगी सैलरी और सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को महीने का 22,000 रुपये का फिक्स्ड स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इस तरह ट्रेनी के रूप में काम करने वाले युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान ही स्थिर आय और बेहतर प्रदर्शन पर अतिरिक्त कमाई का मौका मिलेगा।

Canara Bank Securities : क्या है चयन की प्रक्रिया

आवेदन की स्क्रीनिंग के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से हो सकता है, जो उम्मीदवार के स्थान पर निर्भर करेगा। इंटरव्यू से जुड़ी सभी जानकारी उम्मीदवारों को उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। हालांकि ध्यान रहे कि इंटरव्यू कॉल मिलना ही चयन की गारंटी नहीं होगा, क्योंकि आगे चलकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता की जांच भी की जाएगी।

