केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती, आवेदन की आखिरी तारीख आज, फौरन करें अप्लाई

केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 17 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।

अगर आप बैंक में नौकरी की तलाश में हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए है। दरअसर, केनरा बैंक में अप्रेंटिस के 3500 पदों पर भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख आज यानी 17 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिन इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों ने अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। इस भर्ती अभियान के तहत चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवारों को हर महीने 16650 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

कैसे करें आवेदन योग्य उम्मीदवारों को बैंक में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन करने से पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उम्मीदवार NATS पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

केनरा बैंक की वेबसाइट पर जाएं 1. NATS पर रजिस्ट्रेशन के बाद केनरा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://www.canarabank.bank.in/ पर जाएं।

2. इसके बाद वेबसाइट पर करियर या रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएं।

3. इसके बाद Graduate Apprentices in Canara Bank under Apprentices लिंक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद अब अप्रेंटिस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिंक को खोलें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

5. व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण सावधानी से भरें।

6. इसके बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेज निर्धारित फॉर्मेट और साइज में अपलोड करें।

7. इसके बाद सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

8. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज/आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें।

शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2023 से 1 सितंबर 2026 के बीच पूरी की गई होनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार के 12वीं कक्षा या डिप्लोमा में निर्धारित न्यूनतम अंक होने चाहिए।

आयु सीमा इस भर्ती के लिए 20 से 28 वर्ष की आयु वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 सितंबर 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।