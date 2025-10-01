Canara Bank apprentice recruitment 2025 for 3500 vacancies know eligibility age limit jobs Canara Apprentice Recruitment 2025: ग्रैजुएट के लिए बैंक में निकली 3500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, फौरन करें अप्लाई, Career Hindi News - Hindustan
Canara Apprentice Recruitment 2025: ग्रैजुएट के लिए बैंक में निकली 3500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती, फौरन करें अप्लाई

Latest Bank Jobs 2025: कैनरा बैंक ने बंपर पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को www.canarabank.bank.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 06:59 PM
Canara Bank Apprentice Recruitment 2025 Apply Online: बैंक में नौकरी पाने की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैनरा बैंक ने बंपर पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट www.canarabank.bank.in या फिर nats.education.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3500 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

योग्यता-

1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

2. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

3. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

4. उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी।

5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

स्टाईपेंड-

उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 रुपए का स्टाईपेंड दिया जाएगा।

आवेदन शुल्क -

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी- निशुल्क

अन्य कैटेगरी- 600 रुपये

Canara Bank Apprentice Recruitment 2025: भर्ती के लिए इस तरह करें अप्लाई-

1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट canarabank.bank.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए करियर लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपको Click here for New Registration पर क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल्स भरनी होगी।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

6. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Canara Bank Apprentice Vacancies
