क्या बिना यूपीएससी के आईपीएस अफसर बना जा सकता है? जान लें पूरी प्रक्रिया और नियम

यूपीएससी की IAS, IPS, IFS और IRS की सेवाएं काफी लोकप्रिय मानी जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे आईपीएस की। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी का मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को रोकना है।

यूपीएससी परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। हर साल 10-12 लाख युवा इसके लिए आवेदन करते हैं। इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा और तैयारी का लंबा सफर इसे चैलेंजिंग बना देता है। यूपीएससी की IAS, IPS, IFS और IRS की सेवाएं काफी लोकप्रिय मानी जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे आईपीएस की। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी का मुख्य काम कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को रोकना है। ये पुलिस अफसर खाकी वर्दी पहनते हैं और जिले में SP या SSP के रूप में पुलिस बल का नेतृत्व करते हैं।

कैसे बनते हैं आईपीएस आम धारणा यही है कि आईपीएस अफसर बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा पास करनी होती है। लेकिन यह अकेला रास्ता नहीं है। इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं, जिनसे UPSC क्रैक किए बिना भी IPS की सरकारी नौकरी पाई जा सकती है। चलिए जानते हैं कि बिना यूपीएससी के आईपीएस कैसे बना जा सकता है।

ज्यादातर IPS अधिकारियों की भर्ती UPSC की सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है। आईपीएस बनने के लिए संघ लोक सेवा आयोग हर साल 3 चरणों में परीक्षा लेता है।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा: ऑब्जेक्टिव टाइप

यूपीएससी मुख्य परीक्षा: सब्जेक्टिव टाइप

यूपीएससी इंटरव्यू: पर्सनालिटी टेस्ट

यूपीएससी परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वालों को आमतौर पर IAS और IFS मिलता है। IPS और IRS के लिए रैंक थोड़ी नीचे होने पर भी चयन हो जाता है। हालांकि सेवा का चयन उम्मीदवार की व्यक्तिगत प्राथमिकता पर भी निर्भर करता है।

ट्रेनिंग: चयनित उम्‍मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। भावी पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, स्‍पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है।

बिना UPSC CSE के IPS बनने का दूसरा रास्ता UPSC एग्‍जाम क्लियर करने के अलावा स्‍टेट PSC एग्‍जाम पास करके भी IPS ऑफिसर बना जा सकता है। स्‍टेट लेवल का एग्‍जाम पास करने के बाद SP बनने में आठ से 10 साल का समय लगता है। उदाहरण के लिए रिटायर्ड आईपीएस अनिल कुमार राय की कहानी बताते हैं।

रिटायर्ड आईपीएस अनिल कुमार राय का कहानी अनिल कुमार राय उत्तर प्रदेश के बिया के रहने वाले हैं। 12वीं के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया तो अनिल ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। फिर अनिल कुमार राय पीपीएस की परीक्षा दी और डीएसपी के पद पर सेलेक्ट हो गए। परिवार में खुशी का माहौल था और अनिल राय ने तय कर लिया कि वो अब यूपीएससी की परीक्षा देंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उनके पिता का निधन हो गया और परिवार की पूरी जिम्मेदारी अनिल के कंधों पर आ गईं। यूपीएससी की परीक्षा पास करने का उनका सपना टूट गया। हालांकि, डीएसपी के पद पर रहते हुए उनके काम ने उन्हें पहचान दी और साल 2002 में उन्हें आईपीएस कैडर प्रदान कर दिया गया।

प्रमोशन से IPS कैसे बनते हैं? केंद्र सरकार पहले IPS के प्रमोशन कोटे की रिक्तियां तय करती है।

इसके बाद राज्य सरकार योग्य राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के नाम UPSC को भेजती है।

UPSC, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त चयन समिति अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और गोपनीय रिपोर्ट (ACR/APAR) की समीक्षा करती है।

चयन सूची (Select List) तैयार होती है।