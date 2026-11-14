यूजीसी नेट के उत्तर फिर चेक करो, रैंक पर असर पड़ सकता है, NTA को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की आंसर-की में दिए गए चार प्रश्नों के विवादास्पद उत्तरों की समीक्षा एक्सपर्ट द्वारा कराया जाना चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की आंसर-की में दिए गए चार प्रश्नों के विवादास्पद उत्तरों की समीक्षा एक्सपर्ट द्वारा कराया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि आंसर की में गलतियां होने से उम्मीदवारों की मेरिट रैंकिंग और पात्रता पर असर पड़ सकता है। यूजीसी नेट परीक्षा 22 जून से 30 जून के बीच आयोजित की गई थी जिसमें लगभग 727506 उम्मीदवार शामिल हुए थे। इस परीक्षा का रिजल्ट इस साल अगस्त में घोषित किया गया था। आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप (जेआरएफ), असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में एंट्रेंस के तौर पर यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन साल में दो बार जून व दिसंबर में किया जाता है।
न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ की और से इस बाबत 5 नवंबर को दिया गया निर्देश गुरुवार को जारी हुआ। कोर्ट ने एक्सपर्ट कमिटी को तीन सप्ताह के भीतर इस मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि आंसर की में गलतियां नजर आ रही हैं।
आंसर-की गलत होगी तो रैंकिंग व मेरिट पर असर पड़ेगा
अदालत ने कहा, "उम्मीदवारों को इस तरह की गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा में गलत आंसर-की होने से रैंकिंग और पात्रता प्रभावित होती है क्योंकि इसी कुंजी के आधार पर दिए गए अंक उम्मीदवार की मेरिट स्थिति तय करते हैं और यह भी तय करते हैं कि उम्मीदवार ने क्वालीफाइंग कट-ऑफ पार किया है या नहीं। एक-एक अंक से यह तय हो सकता है कि उम्मीदवार का चयन होगा या नहीं।"
अदालत ने यह आदेश यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों द्वारा दायर पांच याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में प्रोविजनल और फाइनल आंसर-की में मौजूद 10 उत्तरों की विसंगतियों को चुनौती दी गई थी।
यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा कई विवादों से घिरी रही। उम्मीदवारों ने प्रश्न पत्रों में गलतियों, सवालों के दोहराए जाने और उत्तर कुंजी में विसंगतियों को लेकर चिंता जताई थी। विशेष रूप से अंग्रेजी के प्रश्न पत्र की काफी आलोचना हुई क्योंकि इसमें 150 में से 67 सवाल 2024 की परीक्षा से दोहराए गए थे। अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों को लेकर मिली शिकायतों के बाद एनटीए को सितंबर 2026 में फिर से परीक्षा करानी पड़ी।
अदालत ने अपने आदेश में विवादित 10 सवालों में से 6 के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। UGC ने अदालत को बताया कि इन सवालों की जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा की गई थी और इनमें कोई स्पष्ट गलती नहीं पाई गई। अदालत ने कहा कि ये विवाद शैक्षणिक राय से जुड़े हैं और इनकी प्रकृति अनुमान लगाने वाली है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वह विशेषज्ञों के मूल्यांकन की समीक्षा नहीं कर सकती और न ही उनकी राय की जगह अपनी राय दे सकती है। हालांकि चार अन्य सवालों के संबंध में जस्टिस सिंह ने मामला विषय विशेषज्ञों को सौंप दिया और विशेषज्ञ समिति को निर्देश दिया कि वे याचिकाओं पर विचार करें, याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दें और तीन सप्ताह के भीतर तर्क के साथ आदेश पारित करें। इन चार सवालों में से दो 'एजुकेशन-009' से थे, एक उर्दू से था और एक भूगोल से था
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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