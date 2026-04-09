Campus Placement : XLRI एनसीआर कैंपस के छात्र को 1.10 करोड़ का पैकेज, शानदार रही औसत सैलरी
एक्सएलआरआई दिल्ली-एनसीआर कैंपस ने इस बार के प्लेसमेंट सीजन के आंकड़े साझा करते हुए बताया गया कि संस्थान में इस वर्ष एक छात्र को 1.10 करोड़ रुपये का वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पैकेज मिला है।
एक्सएलआरआई दिल्ली-एनसीआर कैंपस ने अपने पांचवें वार्षिक दीक्षांत समारोह के अवसर पर इस वर्ष के प्लेसमेंट ड्राइव के आंकड़ों की घोषणा की। बुधवार को इस बार के प्लेसमेंट सीजन के आंकड़े साझा करते हुए बताया गया कि संस्थान में इस वर्ष एक छात्र को 1.10 करोड़ रुपये का वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पैकेज मिला है। घरेलू स्तर पर भी छात्रों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा और पूरे बैच का औसत वार्षिक वेतन 31.40 लाख के पैकेज तक पहुंच गया।
संस्थान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लगभग 42.5 प्रतिशत छात्रों ने अपनी इंटर्नशिप के दौरान ही अपनी कार्यकुशलता के दम पर प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) हासिल कर लिए थे। इस वर्ष की प्लेसमेंट प्रक्रिया में कुल 145 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 25 नए फर्म भी शामिल थे।
प्रमुख नियोक्ताओं में एक्सेंचर, अमेज़न और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसे वैश्विक दिग्गज शामिल रहे, जिन्होंने परामर्श, बैंकिंग और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में आकर्षक अवसर प्रदान किए। इससे पूर्व दीक्षांत समारोह के दौरान नेस्ले इंडिया के पूर्व सीएमडी सुरेश नारायणन और कार्यवाहक निदेशक फादर नेल्सन डी सिल्वा ने 207 स्नातक छात्रों को डिग्रियां प्रदान कीं। इस अवसर पर वक्ताओं ने छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पेशेवर सफलता के साथ नैतिक नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया।
मालूम हो कि एक्सएलआरआई दिल्ली-एनसीआर कैंपस ने अपने वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान प्लेसमेंट ड्राइव के आंकड़ों की घोषणा की। इस दौरान पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को उद्यम क्षेत्र की बारिकियों से अवगत कराया। जिससे वे भविष्य में यह प्रदर्शन जारी रखें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी