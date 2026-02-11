Hindustan Hindi News
Campus Placement : XLRI के छात्र को 1.10 करोड़ का पैकेज, शानदार रही औसत सैलरी, इन कंपनियों ने बरसाई नौकरियां

Campus Placement : XLRI के छात्र को 1.10 करोड़ का पैकेज, शानदार रही औसत सैलरी, इन कंपनियों ने बरसाई नौकरियां

संक्षेप:

एक्सएलआरआई के छात्र को कैंपस प्लेसमेंट में 1.10 करोड़ का पैकेज मिला है। जमशेदपुर व दिल्ली-एनसीआर कैंपस के विद्यार्थी प्लेसमेंट में शामिल हुए। 145 कंपनियों ने नौकरी के प्रस्ताव दिए।

Feb 11, 2026 06:20 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर
देश के प्रमुख मैनेजमेंट संस्थानों में से एक एक्सएलआरआई के जमशेदपुर और दिल्ली-एनसीआर कैंपस के विद्यार्थियों पर एक बार फिर प्लेसमेंट ड्राइव में रुपयों की बारिश हुई है। संस्थान के छात्रों को 1.10 करोड़ रुपये का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय वार्षिक पैकेज मिला है। यह अबतक का सबसे ज्यादा पैकेज है। इससे पहले पिछले साल 1.01 करोड़ सालाना पैकेज मिला था। प्लेसमेंट ड्राइव में शैक्षणिक सत्र 2024-26 के पीजीडीएम (बीएम) और पीजीडीएम (एचआरएम) बैच के छात्र शामिल हुए।

वैश्विक बाजार की चुनौतियों के बावजूद संस्थान ने अपनी साख बरकरार रखते हुए शत-प्रतिशत प्लेसमेंट का लक्ष्य हासिल किया है। इस वर्ष प्लेसमेंट प्रक्रिया में 145 प्रमुख वैश्विक और घरेलू कंपनियों ने नौकरी के प्रस्ताव दिए। बैच का औसत वेतन 31.40 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा, जबकि औसत मध्यिका (मेडियन सैलरी) 29 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक पैकेज 1.10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष रहा, वहीं घरेलू स्तर पर उच्चतम पैकेज 59 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा। संस्थान के शीर्ष 10%छात्रों को औसतन 49.2 लाख रुपये और शीर्ष 25%को 44.18 लाख प्रति वर्ष का ऑफर मिला।

बैच के 42.5 प्रतिशत छात्रों को उनके इंटर्नशिप के दौरान ही प्री प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) प्राप्त हो गए थे। इस वर्ष 25 नए नियोक्ताओं ने एक्सएलआरआई के साथ साझेदारी की, जिनमें एनपैराडाइम, फर्स्टसोर्स, जोमैटो हाइपरप्योर, और रेजरपे जैसी उभरती कंपनियां शामिल हैं।

प्लेसमेंट में 576 विद्यार्थियों को मिले 578 ऑफर

इस बार प्लेसमेंट में 576 छात्रों को 578 ऑफर मिले हैं। कंसल्टिंग, बीएफएसआई और सेल्स एंड मार्केटिंग का दबदबा रहा। सबसे बड़ा हिस्सा कंसल्टिंग (36%) क्षेत्र का रहा। इसके बाद बीएफएसआइ (18%), आईटीइएस (15%) और सेल्स एंड मार्केटिंग (12%) का स्थान रहा। प्रमुख नियोक्ताओं में एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, अमेजन, बीसीजी, डेलॉयट, गोल्डमैन सैक्स, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक जैसे नाम शामिल रहे। एक्सएलआरआई के निदेशक फादर एस. जॉर्ज ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों की प्रतिभा और फैकल्टी के मार्गदर्शन का परिणाम है। यह प्लेसमेंट रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि एक्सएलआरआई बदलती कारोबारी दुनिया के लिए नैतिक और कुशल नेतृत्व तैयार करने में अग्रणी है।

एचआर में एक्सएलआरआई की बादशाहत

मानव संसाधन (एचआर) क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए एक्सएलआरआई ने एक बार फिर साबित किया कि वह देश का सर्वश्रेष्ठ एचआर संस्थान है। अमेजन, एचयूएल और टाटा स्टील जैसी दिग्गज कंपनियों ने एचआर एनालिटिक्स और चीफ ऑफ स्टाफ जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए छात्रों का चयन किया।

Pankaj Vijay

