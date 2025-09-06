NIT : एनआईटी में इस बार 41.37 लाख बेस्ट पैकेज, BTech व MTech के CSE में 100 फीसदी प्लेसमेंट

NIT Patna Campus Placement : एनआईटी पटना में इस बार हाईएस्ट पैकेज 41.37 लाख रुपये का रहा। एवरेज पैकेज 9.54 लाख रुपये का रहा है। बीटेक व एमटेक में कंप्यूटर साइंस में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) पटना में सत्र 2024-25 की प्लेसमेंट की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसबार सबसे अधिक पैकेज 41.37 लाख रुपये का रहा है। एवरेज पैकेज 9.54 लाख रुपये का रहा है। सबसे अधिक प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस में हुआ है। बीटेक व एमटेक में कंप्यूटर साइंस में 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है। इस बार कुल 569 जॉब ऑफर किए गए। कैंपस प्लेसमेंट के लिए कुल 683 छात्रों ने पंजीयन करवाया था।

देश-विदेश की कंपनियों ने प्लेसमेंट किया इसमें से 83.3 प्रतिशत जॉब ऑफर इस सत्र में एनआईटी पटना के छात्रों को किया गया। सत्र 2024-25 के लिए भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए एनआइटी पटना में देश-विदेश की कंपनियों ने प्लेसमेंट किया है। कैंपस के लिए गूगल इंडिया, एमेजन इंडिया, एटलैशियन, बीआईएस, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, एक्सेंचर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जेपी मॉर्गन, मेक माय ट्रिप, सिस्को, फैनाटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, सिग्मॉइड, ग्लोबल लॉजिक (हिटाची), इंफोएज, ट्रिलॉजी, फ्यूचर फर्स्ट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, ओरेकल, सैमसंग आरएंडडी नोएडा, अशोक लेलैंड, एमएक्यू, एचएसबीसी टेक्नोलॉजी, ट्रेडेंस, पब्लिसिस सेपिएंट, जाइडेक्स, कीसाइट, टेक्सास इंस्ट्रयूमेंटस आदि कंपनियां आईं जो अपने यहां छात्रों को नौकरियों का ऑफर किया।