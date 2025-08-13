Calicut University Results 2025 OUT B.Com, MSc 4th Semester result at uoc.ac.in Download Marksheet Calicut University Results 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी B.Com, MSc 4th सेमेस्टर रिजल्ट 2025 uoc.ac.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Calicut University Results 2025 OUT B.Com, MSc 4th Semester result at uoc.ac.in Download Marksheet

Calicut University Results 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी की ओर से आज 13 अगस्त 2025 को बीकॉम और एमएससी फॉर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रजिस्टर नंबर की जरूरत पड़ेगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 06:22 PM
Calicut University Results 2025 Download Link: कालीकट यूनिवर्सिटी की ओर से आज 13 अगस्त 2025 को बीकॉम और एमएससी फॉर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी वह अपना रिजल्ट कालीकट यूनिवर्सिटी परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट uoc.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रजिस्टर नंबर की जरूरत पड़ेगी।

Calicut University BCom MSc results direct link

Calicut University Result 2025: कालीकट यूनिवर्सिटी यूजी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

1. कालीकट यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट uoc.ac.in पर जाएं।

2. टिकर पर जाएं और 'PAREEKSHABHAVAN' पर क्लिक करें।

3. एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा जहां उम्मीदवारों को रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा।

5. सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

6. परिणाम को चेक करें और पेज डाउनलोड करें।

7. भविष्य के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।

छात्र अपने रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर चेक करें-

1. छात्र का नाम

2. परीक्षा का नाम

3. छात्र की जन्मतिथि

4. छात्र का रोल नंबर

5. रजिस्ट्रेशन नंबर

6. कोर्स का नाम

7. सेमेस्टर/वर्ष

8. सब्जेक्ट वाइज मार्क्स/ग्रेड

9. कुल मार्क्स

10. यूनिवर्सिटी का नाम

11. परीक्षा सेशन

12. रिजल्ट जारी होने की तिथि

Results
