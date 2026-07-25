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660 की थी उम्मीद, 289 का रिजल्ट; NEET उम्मीदवार की याचिका पर NTA से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

By Himanshu Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने नीट छात्रा श्रीजा महंती के 370 अंकों की गड़बड़ी के आरोप पर एनटीए को 28 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है।

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कलकत्ता हाई कोर्ट

मेडिकल की पढ़ाई का सपना संजोए एक छात्रा के लिए नीट का नतीजा किसी झटके से कम नहीं रहा। जिस आंसर की के हिसाब से उसे 650 से ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे, स्कोरकार्ड में सिर्फ 289 नंबर दिखे। यह फर्क कोई मामूली गलती जैसा नहीं, बल्कि पूरे 370 अंकों का भारी-भरकम अंतर था। यही वजह है कि अब यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है और अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को साफ शब्दों में जवाब देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस अमृता सिन्हा ने गुरुवार (23 जुलाई) को हुई सुनवाई में एनटीए को 28 जुलाई तक इस आरोप पर अपना पक्ष रखने को कहा। मामला है हुगली जिले के डानकुनी की रहने वाली श्रीजा महंती का, जो एक एमबीबीएस उम्मीदवार हैं और आरामबाग के नेताजी महाविद्यालय केंद्र से री-नीट परीक्षा में बैठी थीं। श्रीजा का कहना है कि जब एनटीए ने अंतिम (रिवाइज्ड) आंसर की जारी की, तो उन्होंने अपनी ओएमआर शीट से उसका मिलान किया। इस मिलान में सामने आया कि उन्हें 720 में से करीब 659 से 661 अंक मिलने चाहिए थे। मगर नतीजे में उनके खाते में महज 289 अंक ही आए।

अदालत में दाखिल याचिका के साथ श्रीजा ने अंतिम आंसर की और अपनी ओएमआर शीट दोनों अटैच कीं, ताकि यह साबित हो सके कि उनकी ओएमआर का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हुआ। उनकी ओर से पेश वकील ने अदालत में यह भी दलील रखी कि यह छात्रा पहले ही एक बार परीक्षा रद्द होने का खामियाजा भुगत चुकी है, ऐसे में अगर गलती परीक्षा एजेंसी की तरफ से हुई है, तो उसे दोबारा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। याचिका में यह मांग भी की गई है कि दोबारा मूल्यांकन के बाद सही किए गए अंकों, संशोधित रैंक और नई मेरिट पोजिशन के आधार पर उन्हें नीट यूजी 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत दी जाए। जस्टिस सिन्हा ने भी इस बात पर गौर किया कि मामले को तुरंत सुलझाना जरूरी है, क्योंकि देश भर में मेडिकल दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।

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और भी छात्र पहुंचे कोर्ट

गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई इकलौता मामला नहीं है, जहां किसी छात्र ने नीट के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया हो। इससे कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दो और छात्र भी अपने नतीजों में कथित विसंगतियों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। नीट री-एग्जाम 2026 के नतीजे आने के बाद से अंकों की गिनती में गलती और उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि इनमें से कुछ मामले जांच में फर्जी भी निकले हैं।

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खुद एनटीए ने अपने एक्स हैंडल पर ऐसे कुछ उम्मीदवारों की पहचान कर उन्हें कठघरे में खड़ा किया, जिन्होंने फर्जी और एआई-जनरेटेड उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए पेश की थीं। एजेंसी ने ऐसी हरकतें करने वालों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। बता दें कि एनटीए ने री-नीट 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित करवाई थी। इससे पहले 3 मई को हुई मूल परीक्षा को पेपर लीक की शिकायतों के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसका सीधा असर देश भर के 22 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों पर पड़ा था।

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Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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