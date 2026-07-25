660 की थी उम्मीद, 289 का रिजल्ट; NEET उम्मीदवार की याचिका पर NTA से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
कलकत्ता हाईकोर्ट ने नीट छात्रा श्रीजा महंती के 370 अंकों की गड़बड़ी के आरोप पर एनटीए को 28 जुलाई तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
मेडिकल की पढ़ाई का सपना संजोए एक छात्रा के लिए नीट का नतीजा किसी झटके से कम नहीं रहा। जिस आंसर की के हिसाब से उसे 650 से ज्यादा अंक मिलने चाहिए थे, स्कोरकार्ड में सिर्फ 289 नंबर दिखे। यह फर्क कोई मामूली गलती जैसा नहीं, बल्कि पूरे 370 अंकों का भारी-भरकम अंतर था। यही वजह है कि अब यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है और अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को साफ शब्दों में जवाब देने का निर्देश दिया है।
जस्टिस अमृता सिन्हा ने गुरुवार (23 जुलाई) को हुई सुनवाई में एनटीए को 28 जुलाई तक इस आरोप पर अपना पक्ष रखने को कहा। मामला है हुगली जिले के डानकुनी की रहने वाली श्रीजा महंती का, जो एक एमबीबीएस उम्मीदवार हैं और आरामबाग के नेताजी महाविद्यालय केंद्र से री-नीट परीक्षा में बैठी थीं। श्रीजा का कहना है कि जब एनटीए ने अंतिम (रिवाइज्ड) आंसर की जारी की, तो उन्होंने अपनी ओएमआर शीट से उसका मिलान किया। इस मिलान में सामने आया कि उन्हें 720 में से करीब 659 से 661 अंक मिलने चाहिए थे। मगर नतीजे में उनके खाते में महज 289 अंक ही आए।
अदालत में दाखिल याचिका के साथ श्रीजा ने अंतिम आंसर की और अपनी ओएमआर शीट दोनों अटैच कीं, ताकि यह साबित हो सके कि उनकी ओएमआर का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हुआ। उनकी ओर से पेश वकील ने अदालत में यह भी दलील रखी कि यह छात्रा पहले ही एक बार परीक्षा रद्द होने का खामियाजा भुगत चुकी है, ऐसे में अगर गलती परीक्षा एजेंसी की तरफ से हुई है, तो उसे दोबारा नुकसान नहीं उठाना चाहिए। याचिका में यह मांग भी की गई है कि दोबारा मूल्यांकन के बाद सही किए गए अंकों, संशोधित रैंक और नई मेरिट पोजिशन के आधार पर उन्हें नीट यूजी 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने की इजाजत दी जाए। जस्टिस सिन्हा ने भी इस बात पर गौर किया कि मामले को तुरंत सुलझाना जरूरी है, क्योंकि देश भर में मेडिकल दाखिले की काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
और भी छात्र पहुंचे कोर्ट
गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई इकलौता मामला नहीं है, जहां किसी छात्र ने नीट के नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाया हो। इससे कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दो और छात्र भी अपने नतीजों में कथित विसंगतियों को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। नीट री-एग्जाम 2026 के नतीजे आने के बाद से अंकों की गिनती में गलती और उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि इनमें से कुछ मामले जांच में फर्जी भी निकले हैं।
खुद एनटीए ने अपने एक्स हैंडल पर ऐसे कुछ उम्मीदवारों की पहचान कर उन्हें कठघरे में खड़ा किया, जिन्होंने फर्जी और एआई-जनरेटेड उत्तर पुस्तिकाएं जांच के लिए पेश की थीं। एजेंसी ने ऐसी हरकतें करने वालों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली है। बता दें कि एनटीए ने री-नीट 2026 परीक्षा 21 जून को आयोजित करवाई थी। इससे पहले 3 मई को हुई मूल परीक्षा को पेपर लीक की शिकायतों के बाद रद्द कर दिया गया था, जिसका सीधा असर देश भर के 22 लाख से ज्यादा मेडिकल उम्मीदवारों पर पड़ा था।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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