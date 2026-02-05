Hindustan Hindi News
नाम की गड़बड़ी, करियर पर भारी पड़ती; हाई कोर्ट ने बचा लिया लड़के का साल

संक्षेप:

एक छोटी सी प्रशासनिक चूक छात्र का पूरा साल खराब कर सकती थी मगर कलकत्ता हाई कोर्ट ने समय रहते दखल देकर इंसाफ की मिसाल कायम की।

Feb 05, 2026 04:48 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आखिरी वक्त पर एक छात्र के पूरे शैक्षणिक भविष्य को बचाते हुए बेहद अहम दखल दिया है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर गलती स्कूल की है, तो उसकी सजा छात्र को नहीं मिलनी चाहिए। इसी सोच के साथ हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (WBBSE) को निर्देश दिया कि वह छात्र का माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए तुरंत नामांकन करे और उसका एडमिट कार्ड जारी करे, ताकि वह परीक्षा दे सके।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा यह मामला सुन रही थीं, जिन्होंने कहा कि बिना किसी गलती के अगर किसी छात्र को परीक्षा से वंचित किया जाता है, तो यह उसके साथ गंभीर अन्याय होगा। अदालत का यह आदेश ऐसे समय आया है जब माध्यमिक परीक्षा शुरू होने में बहुत कम समय बचा है।

स्कूल की एक चूक, छात्र का पूरा साल खतरे में

गौरतलब है कि एक ही कक्षा में एक ही नाम के दो छात्र मामले की जड़ में एक बेहद आम लेकिन गंभीर गलती थी। याचिकाकर्ता छात्र ने स्कूल की टेस्ट परीक्षा पास कर ली थी और वह माध्यमिक परीक्षा देने के लिए पूरी तरह पात्र था। लेकिन उसी कक्षा में उसके नाम का एक और छात्र था, जो टेस्ट परीक्षा में फेल हो गया था।

यहीं से गड़बड़ी शुरू हुई। स्कूल प्रशासन ने लापरवाही करते हुए गलत छात्र का विवरण बोर्ड को भेज दिया। नतीजा यह हुआ कि बोर्ड ने फेल हुए छात्र के नाम पर नामांकन और एडमिट कार्ड जारी कर दिया, जबकि असली पात्र छात्र बिना एडमिट कार्ड के रह गया।

छात्र की कीमत पर सिस्टम की ढील नहीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि “स्कूल की गलती की वजह से किसी छात्र का अकादमिक करियर बाधित नहीं होना चाहिए।” अदालत ने यह भी जोड़ा कि माध्यमिक परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन की पहली बोर्ड परीक्षा होती है और इसका असर उसके आगे के पूरे करियर पर पड़ता है।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने माना कि परीक्षा से ठीक पहले बोर्ड को नामांकन करने और एडमिट कार्ड जारी करने में प्रशासनिक कठिनाइयां जरूर होंगी, लेकिन छात्र के हित इन परेशानियों से कहीं ज्यादा अहम हैं।

अदालत ने WBBSE को निर्देश दिया कि वह छात्र का सही विवरण दर्ज कर उसे परीक्षा में बैठने दे, जो 2 फरवरी से शुरू होने वाली है। साथ ही कोर्ट ने बोर्ड को यह भी पूरी छूट दी कि वह इस गंभीर चूक के लिए स्कूल के दोषी अधिकारी या प्रधानाचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराई न जाए।

मां ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

यह याचिका छात्र की मां ने अपने नाबालिग बेटे की ओर से दायर की थी। उनका कहना था कि उनका बेटा टेस्ट परीक्षा पास कर चुका है, लेकिन स्कूल की गलती के कारण उसका विवरण बोर्ड तक नहीं पहुँचा। जब उन्हें पता चला कि एडमिट कार्ड किसी और छात्र के नाम पर जारी हो गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

स्कूल ने मानी गलती, लेकिन देर हो चुकी थी

स्कूल की ओर से पेश हुए वकील रवि कुमार दुबे ने अदालत के सामने गलती स्वीकार की। उन्होंने बताया कि जब स्कूल को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब तक बोर्ड का ऑनलाइन सुधार पोर्टल बंद हो चुका था। यानी चाहकर भी स्कूल उस ग़लती को तकनीकी तौर पर सुधार नहीं पा रहा था।

वहीं बोर्ड की ओर से पेश वकीलों कोयेली भट्टाचार्य, बिबेक दत्ता और मानस भट्टाचार्य ने छात्र की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने कई बार स्कूलों और छात्रों को ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए विवरण सुधारने का मौक़ा दिया था। तय समयसीमा के बाद किसी तरह का बदलाव नियमों के ख़िलाफ़ है।

बोर्ड ने यह भी कहा कि इतनी देर से नामांकन करने से परीक्षा व्यवस्था में कई व्यावहारिक समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। साथ ही उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस पूरे मामले में स्कूल प्रमुख के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरी है।

कोर्ट ने क्यों माना छात्र का पक्ष

हाईकोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद यह माना कि छात्र ने कोई गलती नहीं की। वह टेस्ट परीक्षा में सफल था। माध्यमिक परीक्षा उसके भविष्य के लिए बेहद अहम है और अगर उसे परीक्षा देने से रोका गया, तो यह अपूरणीय नुकसान होगा। इन्हीं वजहों से अदालत ने नियमों से ऊपर उठकर न्याय और इंसाफ़ को तरजीह दी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

