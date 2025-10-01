Cabinet approves opening of 57 new Kendriya Vidyalayas KV Schools with 5,862 crore rupees outlay know details here KV Schools: स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मिली मंजूरी, Career Hindi News - Hindustan
KV Schools: स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मिली मंजूरी

New Kendriya Vidyalayas:  केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दे दी है।

Wed, 1 Oct 2025 03:59 PM
New Kendriya Vidyalayas: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दे दी है। इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को बनाने के लिए नौ वर्षों में (2026-27 से) लगभग 5862.55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की बढ़ती शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत पहली बार इन 57 KVs को 'बालवाटिका' के साथ मंज़ूरी मिली है। इन 57 केवी को बालवाटिका, यानी 3 साल के बुनियादी चरण (प्री-प्राइमरी) के साथ मंजूरी दी गई है।

भारत सरकार ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे देश में नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालय योजना को मंजूरी दी थी। जिसके बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में "केंद्रीय विद्यालय संगठन" की स्थापना की गई।

नए केंद्रीय विद्यालयों खुल रहे हैं। मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन को नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए रेगुलर रूप से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। वर्तमान में, 1288 केंद्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें 3 विदेशी यानी मास्को, काठमांडू और तेहरान में स्थित हैं। 30 जून 2025 तक केवी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या करीब 13.62 लाख है। केंद्रीय विद्यालय अच्छी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। NEP 2020 के अनुरूप, 913 KVs को पहले ही PM श्री स्कूलों के रूप में नामित किया जा चुका है, जो उन्हें मॉडल स्कूलों के रूप में स्थापित करता है।

