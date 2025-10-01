KV Schools: स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मिली मंजूरी

New Kendriya Vidyalayas: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दे दी है।

New Kendriya Vidyalayas: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में सिविल क्षेत्र के अंतर्गत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने को मंजूरी दे दी है। इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को बनाने के लिए नौ वर्षों में (2026-27 से) लगभग 5862.55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की बढ़ती शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत पहली बार इन 57 KVs को 'बालवाटिका' के साथ मंज़ूरी मिली है। इन 57 केवी को बालवाटिका, यानी 3 साल के बुनियादी चरण (प्री-प्राइमरी) के साथ मंजूरी दी गई है।

भारत सरकार ने रक्षा और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और अस्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे देश में नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालय योजना को मंजूरी दी थी। जिसके बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में "केंद्रीय विद्यालय संगठन" की स्थापना की गई।