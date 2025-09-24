Medical Seats: मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 5000 और एमबीबीएस की 5023 सीटें बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी

Medical Seats: देशभर के राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों, स्टैंडअलोन पीजी संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में 5,000 पीजी सीटें और 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी।

मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय केबिनेट ने देश में मेडिकल कॉलेजों, पीजी संस्थानों, सरकारी अस्पतालों में पीजी और यूजी दोनों में सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई केबिनेट की मीटिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत और आधुनिक बनाने की सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के तीसरे फेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी और प्रति सीट लागत सीमा को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी होगी।

इस योजना के लिए 2025-26 से 2028-29 तक कुल 15,034.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 10,303.20 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 4,731.30 करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से छात्रों को भारत में मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बढ़ेगी। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी, और डॉक्टरों, फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकर्ताओं व प्रशासनिक कर्मचारियों को लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे । सरकार के इस फैसले से देश में यूजी लेवल की मेडिकल क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

एनएमसी सीट मैट्रिक्स 2025 में 6850 से ज्यादा सीटें जोड़ी गई हैं जबकि 1000 से ज्यादा सीटें हटाई गई हैं। भारत में एमबीबीएस सीटों की संख्या पिछले वर्ष 117750 से बढ़कर 123700 हो गई है।