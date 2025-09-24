Cabinet approves expansion of over 5000 postgraduate and undergraduate medical seats Medical Seats: मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 5000 और एमबीबीएस की 5023 सीटें बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी, Career Hindi News - Hindustan
Medical Seats: मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 5000 और एमबीबीएस की 5023 सीटें बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी

Medical Seats: देशभर के राज्य और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों, स्टैंडअलोन पीजी संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में 5,000 पीजी सीटें और 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 04:07 PM
Medical Seats: मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 5000 और एमबीबीएस की 5023 सीटें बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी

मेडिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय केबिनेट ने देश में मेडिकल कॉलेजों, पीजी संस्थानों, सरकारी अस्पतालों में पीजी और यूजी दोनों में सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। बुधवार को हुई केबिनेट की मीटिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेजों को मजबूत और आधुनिक बनाने की सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम के तीसरे फेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 5,023 एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी और प्रति सीट लागत सीमा को बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस फैसले से देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी होगी।

इस योजना के लिए 2025-26 से 2028-29 तक कुल 15,034.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 10,303.20 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 4,731.30 करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से छात्रों को भारत में मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे, मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता ग्लोबल स्टैंडर्ड के अनुरूप बढ़ेगी। ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी, और डॉक्टरों, फैकल्टी, पैरामेडिकल स्टाफ, शोधकर्ताओं व प्रशासनिक कर्मचारियों को लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे । सरकार के इस फैसले से देश में यूजी लेवल की मेडिकल क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी।

एनएमसी सीट मैट्रिक्स 2025 में 6850 से ज्यादा सीटें जोड़ी गई हैं जबकि 1000 से ज्यादा सीटें हटाई गई हैं। भारत में एमबीबीएस सीटों की संख्या पिछले वर्ष 117750 से बढ़कर 123700 हो गई है।

वर्तमान में भारत में 808 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 1,23,700 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। पिछले एक दशक में 69,352 नई एमबीबीएस और 43,041 पीजी सीटें जोड़ी गई हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह निर्णय देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

