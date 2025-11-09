CA Success Story: 'बैक बेंचर' बेटे ने पास की CA परीक्षा, खबर सुनकर पिता की आंखों में छलके आंसू
संक्षेप: From Backbencher to CA: यह कहानी है रोशन सिन्हा की, जो सीए की मुश्किल परीक्षा पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। लेकिन इंटरनेट जिस चीज पर फिदा हो गया है, वह है उनके पिता का रिएक्शन, जो भावनाओं से भरा हुआ था।
CA Success Story: चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। जब इस परीक्षा में सफलता मिलती है, तो यह केवल छात्र की जीत नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार के वर्षों के त्याग और संघर्ष का फल होता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लाखों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू ला दिए।
यह कहानी है रोशन सिन्हा की, जो सीए की मुश्किल परीक्षा पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं। लेकिन इंटरनेट जिस चीज पर फिदा हो गया है, वह है उनके पिता का रिएक्शन, जो भावनाओं से भरा हुआ था।
जब जॉब से लौटे पिता को मिला सबसे बड़ा सरप्राइज
वायरल वीडियो में जॉब करके घर लौटे एक पिता को दिखाया गया है, जो रोज की तरह काम से लौटे हैं। उनके एक हाथ में ऑफिस का बैग है, और दूसरे में शायद सब्जियों का थैला—यह दृश्य भारतीय मध्यम वर्ग के हर पिता के संघर्ष को दर्शाता है। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आते हैं, उनकी पत्नी भावुक आवाज में खुशखबरी देती हैं, "यह सीए बन गया है।"
यह सुनते ही पिता के हाथ से सब कुछ छूट जाता है। उनकी आंखें गर्व, खुशी और वर्षों के संघर्ष की राहत से भर जाती हैं। रोशन ने तुरंत आगे बढ़कर पिता के पैर छुए, और पिता ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। गले लगाना लगभग 30 सेकंड तक चला, जहां पिता खुशी से अपने बेटे की पीठ थपथपाते हुए रो रहे थे। यह गले मिलना सिर्फ एक पल नहीं था, बल्कि परिवार की दुआ, हर त्याग और हर उम्मीद का साकार होना था।
'बैकबेंचर' से CA बनने तक का सफर
इस वीडियो को रोशन के पिता अनुज सिन्हा ने ही इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जहां उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बेहद गर्व से भरा नोट लिखा। उन्होंने रोशन को बधाई देते हुए लिखा, “सीए रोशन सिन्हा, तूने आज माहौल बदल दिया, फ्रोम द बैकबेंचर साइड टू द CA. यह सच्ची लगन है।”
पिता ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि यह सफलता सालों की बिना नींद की रातों, लगातार संघर्ष और अटूट विश्वास का नतीजा है। 'बैकबेंच' का छात्र होने के बावजूद, रोशन ने यह साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ बुद्धि से नहीं, बल्कि समर्पण और कड़ी मेहनत से हासिल होती है।
इंटरनेट पर यह वीडियो इसलिए इतना पसंद किया जा रहा है, क्योंकि यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के सपनों की कहानी है। यह उन सभी पिताओं को याद दिलाता है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए हर दिन चुपचाप मेहनत करते हैं। रोशन की यह उपलब्धि न सिर्फ उनकी सफलता है, बल्कि उनके माता-पिता के उन 'सपनों' की सफलता है, जिन्हें उन्होंने चुपचाप अपने त्याग से पाला था। यह पल गवाह है कि जब मेहनत और परिवार का विश्वास साथ होता है, तो कोई भी मुश्किल परीक्षा पार की जा सकती है।