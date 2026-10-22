सीए इंटर रिजल्ट caresults.icai.org पर जारी, नील राजेश शाह और चंदक साक्षी ने किया टॉप, टॉपर लिस्ट
CA Inter Result 2026 OUT : ICAI ने सितंबर 2026 सेशन की सीए इंटर परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आईसीएआई के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट देख सकते हैं
CA Inter Result 2026 OUT : द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (icai) ने सितंबर 2026 सेशन की सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी आईसीएआई के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट देख सकते हैं। उम्मीदवारों को अपना 6 अंकों का रोल नंबर तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। सीए इंटर सितंबर 2026 की परीक्षा में नील राजेश शाह और चंदक साक्षी ने संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की। दोनों ने 502 अंक प्राप्त किए, जो 83.67 प्रतिशत के बराबर हैं। वहीं श्रुति वी ने 492 अंकों और 82 प्रतिशत के साथ AIR 2 हासिल की। प्रेम अग्रवाल 490 अंक और 81.67 प्रतिशत के साथ AIR 3 पर रहे।
CA इंटर सितंबर 2026 टॉपर्स लिस्ट
रैंक 1 नील राजेश शाह 502 अंक और 83.67%
रैंक 1 चंदक साक्षी 502 अंक और 83.67%
रैंक 2 श्रुति वी 492 अंक और 82%
रैंक 3 प्रेम अग्रवाल 490 अंक और 81.67%
सीए इंटर सितंबर 2026 पास प्रतिशत
सीए इंटर सितंबर 2026 की परीक्षा में ग्रुप 1 के लिए कुल 1,00,301 उम्मीदवार शामिल हुए, जिनमें से 23,210 पास हुए। इस तरह ग्रुप 1 का पास प्रतिशत 23.14 रहा। ग्रुप 2 में 68,400 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी जिनमें से 12938 सफल हुए। इस ग्रुप का पास प्रतिशत 18.92 रहा। दोनों ग्रुप की परीक्षा एक साथ देने वाले कुल 38,339 उम्मीदवारों में से 5066 पास हुए। दोनों ग्रुप का संयुक्त पास प्रतिशत 13.21 रहा।
सीए रिजल्ट कैसे चेक करें
सीए रिजल्ट चेक करने के लिए ICAI की ऑफिशियल रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।
होमपेज पर ‘CA Intermediate September 2026 Result’ वाले लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करते ही सीए स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।
सीए रिजल्ट डाउनलोड कर लें। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।
रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल्स
अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दो मुख्य डिटेल्स की जरूरत होगी।
रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर
रिजल्ट कहां और कैसे देखें?
icai.nic.in
icaiexam.icai.org
icai.org
caresults.icai.org
सितंबर परीक्षा का शेड्यूल और ग्रुप डिटेल्स
सीए इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सितंबर 2026 में आयोजित की गई थीं। इसके तहत विभिन्न विषयों की परीक्षाएं इस प्रकार हुई थीं।
ग्रुप 1 : एडवांस्ड अकाउंटिंग (1 सितंबर) और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज (3 सितंबर)।
ग्रुप 2 : टैक्सैशन (6 सितंबर), कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (8 सितंबर), ऑडिटिंग एंड एथिक्स (10 सितंबर) तथा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट (12 सितंबर)।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी