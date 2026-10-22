10 घंटे की तपस्या, इंस्टाग्राम से बनाई दूरी; सूरत के प्रेम अग्रवाल ने ऐसे हासिल की CA इंटर में ऑल इंडिया रैंक 3
सूरत के प्रेम अग्रवाल ने सीए इंटरमीडिएट 2026 की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल कर मिसाल कायम की है। बिना सोशल मीडिया के उन्होंने यह शानदार कामयाबी हासिल की।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) की पढ़ाई को देश के सबसे मुश्किल इम्तिहानों में गिना जाता है। हर साल लाखों बच्चे इस सपने को पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर देते हैं लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जिनकी मेहनत में एक अलग तरह का जुनून और अनुशासन होता है। ऐसी ही एक शानदार और सच्ची कहानी सामने आई है गुजरात के सूरत शहर से। यहां के रहने वाले प्रेम अग्रवाल ने सीए इंटरमीडिएट (सितंबर 2026) के नतीजों में अपनी कामयाबी का ऐसा परचम लहराया है कि आज हर कोई उनकी मिसाल दे रहा है। प्रेम ने सिर्फ अपने शहर का ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात सूबे का नाम रोशन करते हुए ऑल इंडिया रैंक (एआईआर) 3 हासिल की है। उनकी इस कामयाबी ने साबित कर दिया है कि अगर सही दिशा, पक्का इरादा और परिवार का बेहतरीन साथ हो, तो कोई भी मंजिल इंसान की पहुंच से दूर नहीं है।
आंकड़ों की बात करें तो प्रेम ने 600 में से 490 नंबर बटोरे हैं, जो करीब 81.67 फीसदी बैठते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूरे गुजरात राज्य में पहला मुकाम भी हासिल किया है। इतनी बड़ी कामयाबी कोई रातों-रात या किस्मत के भरोसे नहीं मिलती। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके पीछे प्रेम की पिछले छह से सात महीनों की वह खामोश तपस्या है जिसमें उन्होंने हर दिन 8 से 10 घंटे सिर्फ किताबों और अपनी पढ़ाई को दिए हैं। सिलेबस पूरा करने के साथ-साथ उनका सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि जो पढ़ लिया है, उसे बार-बार दोहराया जाए (रिवीजन किया जाए) और खुद को आंकने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएं। उनका साफ मानना है कि बार-बार रिवीजन करने से ही इम्तिहान के हॉल में चीजें याद रहती हैं और गलतियों की गुंजाइश खत्म हो जाती है।
इंस्टाग्राम से रखा खुद को दूर
आज के इस दौर में जहां युवा अपना सबसे कीमती वक्त इंस्टाग्राम की रील्स और सोशल मीडिया की चमक-दमक में गुजार देते हैं, वहीं प्रेम ने इन सब चीजों से पूरी तरह दूरी बना कर रखी। यह वाकई थोड़ा हैरानी भरा लग सकता है, लेकिन सच है कि प्रेम का इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट ही नहीं है। उन्होंने अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया, जब उन्हें पढ़ाई के लिए उसकी सख्त जरूरत महसूस हुई। यूट्यूब उनके लिए टाइमपास का नहीं, बल्कि एजुकेशनल वीडियो देखने और कांसेप्ट समझने का एक जरिया था। इसके अलावा वॉट्सऐप का इस्तेमाल भी वह सिर्फ अपने दोस्तों और उस्तादों (टीचर्स) से पढ़ाई के डाउट क्लियर करने के लिए करते थे। प्रेम बताते हैं कि तैयारी के दौरान अगर आपके पास अच्छे और गिने-चुने दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप है, तो मुश्किल टॉपिक्स को समझना और एग्जाम के तनाव को झेलना काफी आसान हो जाता है।
कैसे की सीए की तैयारी?
11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हुए ही प्रेम के दिल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का ख्वाब पलने लगा था। गणित में उनकी गहरी दिलचस्पी ने उन्हें इस फील्ड की तरफ और मजबूती से खींचा। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा वक्त भी आया जब प्रेम के मन में शंका पैदा हुई कि क्या उनकी यह मेहनत सच में कोई रंग लाएगी? ऐसे मुश्किल और उधेड़बुन वाले पलों में उनके टीचर्स ने उनकी हिम्मत बंधाई। उनके टीचर सीए आदित्य छावछरिया बताते हैं कि प्रेम और उनके बाकी साथियों ने सीए फाउंडेशन का इम्तिहान देते ही बिना रिजल्ट का लंबा इंतजार किए अगले पड़ाव (इंटरमीडिएट) की तैयारी शुरू कर दी थी। शुरुआती छह-सात महीनों में ही इन बच्चों ने सिलेबस का एक बड़ा और अहम हिस्सा खत्म कर लिया था, जिससे उन्हें बाद में मॉक टेस्ट देने और अपनी कमियों को दूर करने का भरपूर वक्त मिला।
परिवार ने खूब दिया साथ
किसी भी बच्चे की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ और आशीर्वाद उसके परिवार का होता है। प्रेम की मां निधि अग्रवाल अपने बेटे के इस शानदार और ऐतिहासिक नतीजे से बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि परिवार को प्रेम से अच्छे नंबरों की पूरी उम्मीद तो थी, लेकिन पूरे देश में तीसरी रैंक आ जाएगी, यह उनके लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज रहा। मां निधि अग्रवाल ने दिल की बात कहते हुए बताया, "हम उसके रिजल्ट से बहुत खुश हैं। उसने अपना सौ फीसदी दिया और हम बस यही चाहते थे कि वो अपना बेस्ट दे। हमने हमेशा उससे यही कहा कि कभी भी किसी तरह का दबाव मत लेना।" निधि ने अपनी खुशी जाहिर करने के साथ-साथ दूसरे माता-पिता के लिए भी एक बहुत जरूरी और बड़ा पैगाम दिया है। उनका मानना है कि पैरेंट्स को बच्चों पर किसी खास रैंक या बहुत ज्यादा नंबरों के लिए बेवजह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए और उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाना चाहिए। एक परीक्षा कभी भी किसी बच्चे की पूरी जिंदगी का आखिरी फैसला नहीं कर सकती। अगर कोई बच्चा अपनी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं ला पाता है, तो माता-पिता को उसका साथ देना चाहिए, उसकी गलतियों से सीखने में मदद करनी चाहिए और उसे दोबारा दोगुनी ताकत से कोशिश करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
प्रेम ने क्या दी सलाह
खुद प्रेम भी बिल्कुल यही मानते हैं कि किसी एक इम्तिहान में नाकाम होने का मतलब यह नहीं है कि इंसान अपने सपनों से मुंह मोड़ ले। हार से सबक लेकर आगे बढ़ना और अपने मकसद पर डटे रहना ही असली जीत है। सूरत के इस होनहार और सीधे-सादे लड़के की कहानी आज उन हजारों-लाखों सीए स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुकी है, जो आने वाले वक्त में इस कड़े इम्तिहान में बैठने वाले हैं। लगातार पढ़ाई, सोशल मीडिया जैसी बीमारियों से दूरी और परिवार के सही सपोर्ट के दम पर प्रेम अग्रवाल ने जो मुकाम हासिल किया है, वह बताता है कि ईमानदारी से की गई मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती। अब प्रेम का पूरा फोकस अपनी मंजिल के आखिरी पड़ाव की तरफ है, जहां वह जल्द ही एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव