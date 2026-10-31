'सोचा था बस पास हो जाऊं', सीए इंटर में मिली AIR 14 तो नहीं हुआ विश्वास, 18 साल के रौनक कुमार कैसे बने टॉपर
सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 14 लाने वाले रौनक कुमार ने बताया कि रोज की पढ़ाई और रिवीजन ही उनकी कामयाबी का असली राज रहा।
पास होने का सपना लेकर बैठे थे नतीजा आया तो नाम देश के टॉप 15 में चमक रहा था। हम बात कर रहे हैं रौनक कुमार की जिन्होंने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 14 हासिल की है। उनकी कहानी बताती है कि बड़ा मुकाम किसी जादू से नहीं मिलता। रोज की मेहनत ही उसे पक्का करती है। रौनक खुद मानते हैं कि उन्होंने रैंक की उम्मीद कभी नहीं की थी। उनका कहना है कि शुरू में बस पास होने पर ध्यान था। आईसीएआई ने सितंबर 2026 परीक्षा का नतीजा 22 अक्टूबर को जारी किया। रौनक ने दोनों ग्रुप निकाले और कुल 472 अंक हासिल किए। एडवांस्ड अकाउंटिंग में उन्हें 92 और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 87 अंक मिले।
टाइमटेबल जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी
टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में रौनक ने बताया कि नवंबर 2025 से सीए तैयारी शुरू की। उनका दिन सुबह 8 बजे शुरू होता था। हर घंटे अलग विषय की क्लास लेते। क्लास खत्म होते ही वे उस दिन का पढ़ा हुआ दोहराते थे। फिर होमवर्क निपटाते थे। रौनक कहते हैं कि उन्होंने कोई बैकलॉग कभी जमा नहीं होने दिया। क्लास होमवर्क और रिवीजन तीनों काम तय समय पर पूरे हुए। उनके मुताबिक सबसे बड़ा फर्क इसी लगातार चलने वाली आदत ने डाला। इससे सिलेबस का बोझ कभी भारी नहीं लगा।
मई के बाद मॉक टेस्ट की बारी
मई के आखिर तक सारे लेक्चर खत्म हो गए। अब रौनक ने मॉक टेस्ट देने शुरू किए। उन्होंने आईसीएआई मॉड्यूल के सवाल हल किए। पिछले सालों के पेपर भी खूब हल किए। मकसद एक ही था। अपनी कमजोर कड़ी को पकड़ना।
कॉस्टिंग ने खूब परेशान किया
रौनक के लिए सबसे मुश्किल विषय कॉस्टिंग रहा। लेक्चर पूरे होने के बाद भी उन्हें कई शंकाएं थीं। उन्होंने हार नहीं मानी। वे कॉन्सेप्ट बार बार दोहराते रहे और सवाल हल करते रहे। उनका अनुभव है कि कॉस्टिंग में सुधार का इकलौता रास्ता नियमित अभ्यास है। वे कहते हैं कि कोई विषय शुरू में कठिन लगे तो भी समझ आने पर उसमें मजा आने लगता है। नतीजा सामने है। इसी कॉस्टिंग में उन्हें 87 अंक मिले।
किस विषय को कितना वक्त
सिलेबस बहुत बड़ा हो तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि समय कहां लगाएं। रौनक ने इसका हिसाब पहले ही बना लिया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए उन्होंने विशेषज्ञों की किताबें और फैकल्टी के मॉड्यूल का सहारा लिया। टैक्सेशन को उन्होंने ज्यादा वक्त दिया। अकाउंटिंग में उन्होंने रोज अभ्यास पर जोर रखा। इसके अलावा उन्होंने एमटीपी और आरटीपी भी हल किए। इनसे उन्हें समझ आया कि परीक्षा में सवाल किस ढंग से पूछे जाते हैं। पूरे सिलेबस का हिसाब रखने के लिए वे एक ट्रैकर भी बनाकर चलते थे। उसी से तय होता था कि कौन सा चैप्टर कब दोहराना है।
आगे का सफर
रैंक मिलने के बाद रौनक के हौसले और बुलंद हो गए हैं। वे सीए फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक लाना चाहते हैं। अपने परिवार में पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना उनका सपना है। इसके बाद वे बिग फोर कंपनियों में से किसी एक में काम करना चाहते हैं। आगे चलकर उनकी नजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पर है। परिवार का साथ देना उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। रौनक की सफलता का संदेश सीधा है। खुद पर भरोसा रखो और लगातार महनत करते रहो। वे कहते हैं कि इस सफर ने उन्हें अपने ऊपर शक न करना सिखाया। अपनी तैयारी पर यकीन रखिए और प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए। कुल मिलाकर रौनक की कामयाबी एक बात साफ कर देती है। रैंक के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। रोज का काम ईमानदारी से करते रहिए। रैंक अपने आप पीछे आ जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव