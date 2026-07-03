CA Foundation Result 2026: महाराष्ट्र का दबदबा, टॉप-3 ऑल इंडिया रैंक पर किया कब्जा; नंबर वन पर साक्षी जैन

साक्षी जैन ने 371 अंक (92.75%) के साथ देशभर में पहला स्थान हासिल किया। वहीं अयानअब्बास अजानी ने 367 अंक (91.75%) के साथ दूसरा और राधा उन्मेष मुलाय ने 365 अंक (91.25%) के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा के परिणाम के साथ टॉपर्स के नाम भी घोषित कर दिए हैं। इस बार ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में महाराष्ट्र के तीन उम्मीदवारों ने शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। साक्षी जैन ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 प्राप्त कर देशभर में पहला स्थान हासिल किया। ICAI द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में टॉप तीन उम्मीदवारों के नाम, शहर, रोल नंबर, प्राप्त अंक और प्रतिशत शामिल हैं। इस परीक्षा में सबसे अधिक 371 अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं, मेरिट लिस्ट में शामिल टॉप तीनों उम्मीदवारों ने 91 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं।

ICAI CA Foundation May 2026 टॉपर लिस्ट रैंक- उम्मीदवार का नाम- शहर -रोल नंबर- प्राप्त अंक- प्रतिशत

ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1- साक्षी जैन- नासिक (महाराष्ट्र)- 625231- 371/400- 92.75%

ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2- अयानअब्बास अजानी- चंद्रपुर (महाराष्ट्र)- 566625- 367/400- 91.75%

ऑल इंडिया रैंक (AIR) 3- राधा उन्मेष मुलाय- पुणे (महाराष्ट्र)- 634489- 365/400- 91.25%

महाराष्ट्र, नासिक की रहने वाली साक्षी जैन ने 371 अंक (92.75%) के साथ देशभर में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, चंद्रपुर की निवासी अयानअब्बास अजानी ने 367 अंक (91.75%) के साथ दूसरा और पुणे की रहने वाली राधा उन्मेष मुलाय ने 365 अंक (91.25%) के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

देश-विदेश के 609 परीक्षा केंद्रों पर हुई थी परीक्षा ICAI के अनुसार, सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा का आयोजन भारत और विदेशों के कुल 609 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। इसका आयोजन 14 मई से 20 मई 2026 के बीच किया गया था। इस परीक्षा के लिए 1,06,144 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 90,217 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 18,124 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए। इस तरह परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 20.09% रहा।

रिजल्ट के साथ-साथ मेरिट लिस्ट भी जारी रिजल्ट जारी करने के साथ ही ICAI ने ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट और मई 2026 सत्र के प्रदर्शन संबंधी आंकड़े (Performance Statistics) भी प्रकाशित किए। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना परिणाम icai.org और caresults.icai.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की जरूरत होगी, जो आपके एडमिड कार्ड में दी गई होगी।

ऐसे करें रिजल्ट चेक सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं। 2. फिर "ICAI CA Foundation Result May 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।

4. इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करें।

5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

6. इसके बाद ऑनलाइन मार्कशीट में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस दिया जाएगा।

स्कोरकार्ड में क्या होगा रिजल्ट में उम्मीदवारों को निम्न जानकारी मिलेगी-

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

कुल अंक

पास/फेल की स्थिति

सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ICAI के नियमों के अनुसार, सीए फाउंडेशन परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% अंक और सभी पेपरों में मिलाकर 50% कुल अंक लाना जरूरी है। जो उम्मीदवार इस मानदंड को पूरा करेंगे, वे चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) कोर्स के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन के पास हो जाएंगे। वहीं, 70% या उससे अधिक कुल अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को ICAI की ओर से "Qualified with Distinction" का दर्जा दिया जाएगा।