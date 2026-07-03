CA Foundation Result 2026: आज जारी होगा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

ca foundation result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज 3 जुलाई सुबह 11 बजे सीए फाउंडेशन 2026 का रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट icai.nic.in और caresults.icai.org पर जाकर देख सकेंगे।

सीए फाउंडेशन मई 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। दरअसल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) आज 3 जुलाई सुबह 11 बजे सीए फाउंडेशन 2026 का रिजल्ट जारी करेगा। उम्मीदवार अपना रिजल्ट icai.nic.in और caresults.icai.org पर जाकर देख सकेंगे। स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की जरूरत होगी, जो आपके एडमिड कार्ड में दी गई होगी। सीए फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 14 मई से 20 मई 2026 के बीच किया गया था। स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास या फेल होने की जानकारी दी जाएगी।

CA Foundation Result 2026: ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड स्टेप्स 1- सबसे पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।

स्टेप्स 2- होमपेज पर "ICAI CA Foundation Result (May 2026)" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप्स 3- अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप्स 4- स्क्रीन पर दिखाया गया कैप्चा कोड भरें।

स्टेप्स 5- इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप्स 6- आपका CA Foundation May 2026 का स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप्स 7- भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट या कॉपी सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में क्या होगा रिजल्ट में उम्मीदवारों को निम्न जानकारी मिलेगी-

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक

कुल अंक

पास/फेल की स्थिति

सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ICAI के नियमों के अनुसार, सीए फाउंडेशन परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% अंक और सभी पेपरों में मिलाकर 50% कुल अंक लाना जरूरी है। जो उम्मीदवार इस मानदंड को पूरा करेंगे, वे चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) कोर्स के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

क्या होता सीए फाउंडेशन सीए फाउंडेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने की पहली परीक्षा होती है। इसमें अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं।

सीए कैसे बनते हैं? अगर आप 12वीं कक्षा पास करने के तुरंत बाद सीए की पढ़ाई शुरू करते हैं और बिना फेल हुए हर परीक्षा को पहले चांस में पास कर लेते हैं तो सीए बनने में लगभग 4.5 से 5 साल का समय लगेगा। सीए बनने का सबस पहला पड़ाव होता है सीए फाउंडेशन। यह सीए कोर्स का एंट्री गेट है। 12वीं की परीक्षा देने के बाद स्टूडेंट्स इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए लगभग 4 महीने की पढ़ाई करनी होती है। इसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिनमें अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स जैसे बुनियादी विषय शामिल हैं। इसे पास करने के बाद ही आप अगले लेवल पर जाते हैं।