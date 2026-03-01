CA परीक्षा में हरियाणा की बेटी ने किया कमाल, 81 प्रतिशत अंकों के साथ दीक्षा गोयल बनीं देशभर की टॉपर
सीए फाइनल 2026 के नतीजों में हरियाणा के करनाल की दीक्षा गोयल ने 81 प्रतिशत अंक हासिल कर देश में पहला स्थान पाया। कुल 7,590 अभ्यर्थी सफल हुए, पास प्रतिशत सीमित रहा।
देश की सबसे कठिन पेशेवर परीक्षाओं में गिनी जाने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में इस बार हरियाणा की बेटी ने ऐसा कमाल किया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (The Institute of Chartered Accountants of india) द्वारा घोषित सीए फाइनल परीक्षा 2026 के परिणामों में करनाल की रहने वाली दीक्षा गोयल (Diksha Goyal CA Topper) ने 600 में से 486 अंक हासिल कर अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। उनका कुल प्रतिशत 81 रहा, जो इस परीक्षा की कठिनता को देखते हुए बेहद शानदार माना जा रहा है।
मेहनत, अनुशासन और धैर्य की मिसाल बनी सफलता
करनाल की दीक्षा की इस उपलब्धि को सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय की लगातार मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का फल माना जा रहा है। सीए की पढ़ाई को अक्सर मानसिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें अवधारणाओं की गहराई, लगातार अभ्यास और समय प्रबंधन की कड़ी जरूरत होती है। इस परीक्षा में देशभर से हजारों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम सूची में जगह बनाना ही बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ऐसे में शीर्ष स्थान हासिल करना असाधारण उपलब्धि है।
दूसरे और तीसरे स्थान पर भी कड़ी टक्कर
इस वर्ष की मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर अनिरुद्ध गर्ग रहे, जो पांवटा साहिब के निवासी हैं। उन्होंने 452 अंक प्राप्त किए, जो लगभग 75.44 प्रतिशत के बराबर है। तीसरे स्थान पर दो अभ्यर्थियों ने समान अंक हासिल कर संयुक्त रूप से जगह बनाई। ऋषभ जैन, जो नई दिल्ली से हैं, और ध्रुव डेम्बला, जो सोनीपत के रहने वाले हैं, दोनों ने 451 अंक हासिल किए। इनका प्रतिशत लगभग 75.17 रहा। इन परिणामों ने यह दिखाया कि इस बार शीर्ष स्थानों के लिए मुकाबला बेहद कड़ा था और हर अंक की अहमियत थी।
कुल कितने अभ्यर्थी हुए सफल
सीए फाइनल परीक्षा में इस वर्ष कुल 7,590 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। यह संख्या बताती है कि परीक्षा की कठिनता के कारण सफलता का दायरा सीमित रहता है, और इसे पास करना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जाता है।
समूहवार परिणाम ने दिखाई परीक्षा की सख्ती
परीक्षा के अलग अलग समूहों के परिणामों ने इसकी कठिनता को और स्पष्ट किया। समूह प्रथम में कुल 53,652 अभ्यर्थी शामिल हुए इनमें से 11,282 अभ्यर्थी सफल हुए। पास प्रतिशत 21.03 रहा।
समूह द्वितीय में कुल 38,169 अभ्यर्थी शामिल हुए इनमें से 3,726 अभ्यर्थी सफल हुए। पास प्रतिशत केवल 9.76 रहा। दोनों समूह साथ देने वाले अभ्यर्थियों में कुल 22,293 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें से 2,446 अभ्यर्थी सफल हुए पास प्रतिशत 10.97 दर्ज किया गय
क्यों मानी जाती है सीए परीक्षा इतनी कठिन
चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पेशेवर परीक्षाओं में शामिल किया जाता है। इसमें लेखांकन, कराधान, कानून, लेखा परीक्षण और वित्तीय प्रबंधन जैसे विषयों की गहरी समझ जरूरी होती है।
अभ्यर्थियों को लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है और कई बार एक ही स्तर पार करने में वर्षों लग जाते हैं। इस कारण जो विद्यार्थी इसे पास करते हैं, उन्हें उद्योग और व्यापार जगत में बेहद सम्मान की नजर से देखा जाता है।
परिणाम ऐसे देखें अभ्यर्थी
अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर तथा पंजीकरण संख्या दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद उनका अंकपत्र स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसे आगे के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
युवाओं के लिए प्रेरणा बनी यह सफलता
दीक्षा गोयल की उपलब्धि खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आई है जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। छोटे शहर से निकलकर देशभर में पहला स्थान हासिल करना यह साबित करता है कि संसाधनों से ज्यादा जरूरी लक्ष्य के प्रति समर्पण और लगातार प्रयास होता है।
उनकी सफलता ने यह संदेश दिया है कि कठिन परीक्षाएं असंभव नहीं होतीं, बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत उन्हें संभव बना देती है। यही कारण है कि हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा का सपना देखते हैं और कुछ ही लोग उसे सच कर पाते हैं।
