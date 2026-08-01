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CA फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू, जानें आवेदन की आखिरी तारीख

By Dheeraj Pal
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इच्छुक उम्मीदवार अब SSP पोर्टल के माध्यम से 5 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए CA Final नवंबर 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा।

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CA फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने CA फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो दोबारा खोल दी है। यह उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है, जो पहले आवेदन अवधि के दौरान किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए थे। इच्छुक उम्मीदवार अब SSP पोर्टल के माध्यम से 5 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों के लिए CA Final नवंबर 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा। वहीं, CA Final नवंबर 2026 की परीक्षाएं 2 नवंबर 2026 से शुरू होंगी।

CA Final Registration 2026: ऐसे करें आवेदन

CA Final नवंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

ICAI के SSP पोर्टल eservices.icai.org पर जाएं।

अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें। यदि आपका अकाउंट नहीं है, तो पहले नया अकाउंट बनाएं।

लॉग इन करने के बाद CA फाइनल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करें और मांगी गई सभी जानकारी भरें।

आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।

निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा शहर या परीक्षा केंद्र का चयन करें।

सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें और फिर आवेदन फॉर्म सबमिट कर दें।

भविष्य की जरूरत के लिए सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट या PDF अपने पास सुरक्षित रख लें।

ये भी पढ़ें:CA, MBA और CFA में क्या चुनें? किस कोर्स के बाद मिलता है तगड़ा पैसा

CA फाइनल रिजस्ट्रेशन 2026: आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

CA फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

CA फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की कॉपी

कैटेगरी सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो

उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी

आवेदन शुल्क के भुगतान से संबंधित विवरण

सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस की हस्ताक्षरित कॉपी

ये भी पढ़ें:CA नवंबर परीक्षा के लिए फिर खुलेगा एप्लीकेशन विंडो, 1 अगस्त से करें आवेदन

CA फाइनल नवंबर 2026: कब होगी परीक्षा?

ICAI द्वारा जारी आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, CA Final नवंबर 2026 की परीक्षाएं 2, 4, 6, 9, 11 और 13 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ सप्ताह पहले ICAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन विंडो 6 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक खुली थी, जबकि लेट फीस के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई थी। अब ICAI ने आवेदन से वंचित रह गए उम्मीदवारों को एक और मौका देते हुए रजिस्ट्रेशन विंडो 5 अगस्त 2026 तक दोबारा खोल दी है।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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