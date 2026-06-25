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5 साल पहले मां का निधन, नहीं मानी हार; CA फाइनल में ऐसे किया टॉप

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मुंबई के डोंबिवली के कोपर इलाके में रहने वाले 23 साल के सोहन अनिल मांजरेकर को रैंक AIR 3 हासिल हुई है। घोषित हुए नतीजों में सोहन ने 78.83 फीसदी अंक प्राप्त कर देश के शीर्ष छात्रों में अपनी जगह पक्की की है।

5 साल पहले मां का निधन, नहीं मानी हार; CA फाइनल में ऐसे किया टॉप

हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा का रिजल्ट सामने आया, जिसमें मुंबई के डोंबिवली के कोपर इलाके में रहने वाले 23 साल के सोहन अनिल मांजरेकर को रैंक AIR 3 हासिल हुई है। घोषित हुए नतीजों में सोहन ने 78.83 फीसदी अंक प्राप्त कर देश के शीर्ष छात्रों में अपनी जगह पक्की की है। इससे पहले सोहन ने CA इंटरमीडिएट परीक्षा में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। इस परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया छठी AIR-6 रैंक हासिल की थी। इसलिए उन्हें इस बार भी देश के टॉप-10 में आने का पूरा भरोसा था, लेकिन सीधे तीसरी रैंक मिल जाएगी, इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सोहन के लिए यह सफल आसान नहीं था।

मां की याद और सफलता की खुशी

सोहन अपने पिता अनिल मांजरेकर और बड़ी बहन शिवानी के साथ डोंबिवली में रहते हैं। सोहन की इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा डोंबिवली और ठाणे जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनकी माता श्वेता मांजरेकर का पांच साल पहले एक बीमारी के कारण निधन हो गया थाष इस बड़ी सफलता के मौके पर परिवार को उनकी कमी भी महसूस हुई। कई चुनौतियों को पार करते हुए सोहन का कहना है कि लगातार मेहनत, धैर्य और अनुशासित पढ़ाई की बदौलत वह यह मुकाम हासिल कर पाए हैं।

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सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं

अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए सोहन ने कहा कि सफलता पाने का कोई शाॉर्टकट रास्ता नहीं होता। परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की और पूरे समय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के लगातार मिले सहयोग को दिया।

पारिवारिक बैकग्राउंड

सोहन के पिता अनिल मांजरेकर मुंबई के माटुंगा में एक पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी बहन शिवानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में काम करती हैं। नतीजे घोषित होते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया।

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कहां से की है पढ़ाई

सोहन की स्कूली पढ़ाई डोंबिवली के डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है। वो पहले से ही पढ़ाई में होशियार रहे हैं। उन्होंने 10वीं कक्षा में 91.8% अंक हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने मुलुंड स्थित कोचिंग सेंटर से CA परीक्षा की तैयारी की। सोहन की यह शानदार सफलता आज डोंबिवली और पूरे ठाणे जिले के छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है।

बता दें कि मई 2026 में आयोजित CA फाइनल परीक्षा के ग्रुप-। के पेपर 2, 4 और 6 मई को हुए थे, जबकि ग्रुप-॥ की परीक्षाएं 8, 10 और 12 मई को आयोजित की गई थीं। इसका रिजल्ट 18 जून को जारी हुआ था।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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