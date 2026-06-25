5 साल पहले मां का निधन, नहीं मानी हार; CA फाइनल में ऐसे किया टॉप

मुंबई के डोंबिवली के कोपर इलाके में रहने वाले 23 साल के सोहन अनिल मांजरेकर को रैंक AIR 3 हासिल हुई है। घोषित हुए नतीजों में सोहन ने 78.83 फीसदी अंक प्राप्त कर देश के शीर्ष छात्रों में अपनी जगह पक्की की है।

हाल ही में चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा का रिजल्ट सामने आया, जिसमें मुंबई के डोंबिवली के कोपर इलाके में रहने वाले 23 साल के सोहन अनिल मांजरेकर को रैंक AIR 3 हासिल हुई है। घोषित हुए नतीजों में सोहन ने 78.83 फीसदी अंक प्राप्त कर देश के शीर्ष छात्रों में अपनी जगह पक्की की है। इससे पहले सोहन ने CA इंटरमीडिएट परीक्षा में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। इस परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया छठी AIR-6 रैंक हासिल की थी। इसलिए उन्हें इस बार भी देश के टॉप-10 में आने का पूरा भरोसा था, लेकिन सीधे तीसरी रैंक मिल जाएगी, इसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि सोहन के लिए यह सफल आसान नहीं था।

मां की याद और सफलता की खुशी सोहन अपने पिता अनिल मांजरेकर और बड़ी बहन शिवानी के साथ डोंबिवली में रहते हैं। सोहन की इस उपलब्धि से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा डोंबिवली और ठाणे जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनकी माता श्वेता मांजरेकर का पांच साल पहले एक बीमारी के कारण निधन हो गया थाष इस बड़ी सफलता के मौके पर परिवार को उनकी कमी भी महसूस हुई। कई चुनौतियों को पार करते हुए सोहन का कहना है कि लगातार मेहनत, धैर्य और अनुशासित पढ़ाई की बदौलत वह यह मुकाम हासिल कर पाए हैं।

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं अपनी सफलता के बारे में बात करते हुए सोहन ने कहा कि सफलता पाने का कोई शाॉर्टकट रास्ता नहीं होता। परीक्षा की तैयारी के दौरान उन्होंने प्रतिदिन 8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई की और पूरे समय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखा। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन और परिवार के लगातार मिले सहयोग को दिया।

पारिवारिक बैकग्राउंड सोहन के पिता अनिल मांजरेकर मुंबई के माटुंगा में एक पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी बहन शिवानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में काम करती हैं। नतीजे घोषित होते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया।

कहां से की है पढ़ाई सोहन की स्कूली पढ़ाई डोंबिवली के डॉन बॉस्को स्कूल से हुई है। वो पहले से ही पढ़ाई में होशियार रहे हैं। उन्होंने 10वीं कक्षा में 91.8% अंक हासिल किए थे। इसके बाद उन्होंने मुलुंड स्थित कोचिंग सेंटर से CA परीक्षा की तैयारी की। सोहन की यह शानदार सफलता आज डोंबिवली और पूरे ठाणे जिले के छात्रों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है।