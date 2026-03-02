CA Final AIR 3: दिन के 14 घंटे पढ़ाई, तीन बार दोहराई… ऐसे टॉपर बने ऋषभ जैन
CA Final AIR 3: 23 वर्षीय ऋषभ जैन ने छह साल की तैयारी के बाद देश की सबसे कठिन पेशेवर परीक्षाओं में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की। जानिए उनका अध्ययन तरीका, समय प्रबंधन और सफलता का पूरा सफर।
CA Final AIR 3: कभी जो सपना लगा करता था वही आज हकीकत बनकर सामने खड़ा है। 23 साल के ऋषभ जैन के लिए यह सफर आसान नहीं था, लेकिन लगातार छह वर्षों की मेहनत, त्याग और अनुशासन ने उन्हें देश के टॉपर्स की सूची में ला खड़ा किया। जब परिणाम आया और उन्हें संस्था के अध्यक्ष का फोन आया, तो वह पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्हें खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने पूरे देश में तीसरी रैंक हासिल कर ली है।
साल 2020 में शुरू हुई तैयारी का यह सफर 2026 में जाकर मुकाम तक पहुंचा। ऋषभ ने 600 में से 451 अंक, यानी लगभग 75 प्रतिशत अंक हासिल किए और सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने यह परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर ली। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी मानी जाती है क्योंकि इस परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है।
परिवार से नहीं, खुद से मिली प्रेरणा
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट की मुताबिक, अक्सर लोग मानते हैं कि ऐसी सफलता के पीछे परिवार की कोई बड़ी भूमिका होती है, लेकिन ऋषभ की कहानी थोड़ी अलग है। उनके परिवार में इस पेशे से जुड़ा कोई नहीं था। उन्होंने सामान्य सोच के तहत वाणिज्य विषय चुना और धीरे धीरे यह तय कर लिया कि उन्हें इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। यह उनका खुद का लिया हुआ फैसला था, जिसने आगे चलकर उनकी जिंदगी बदल दी।
पहले पूरा पाठ्यक्रम, बाद में केवल दोहराई
ऋषभ की रणनीति बेहद साफ थी। उन्होंने परीक्षा से पहले ही पूरा पाठ्यक्रम खत्म करने का लक्ष्य बना लिया था ताकि अवकाश का समय केवल दोहराई के लिए बच सके। इस योजना का उन्हें बड़ा फायदा मिला। छह महीने के अध्ययन अवकाश में उन्होंने पूरे पाठ्यक्रम की तीन बार दोहराई की। उनका मानना है कि आखिरी समय में नया पढ़ने की बजाय पहले पढ़ी हुई चीजों को मजबूत करना ज्यादा जरूरी होता है। यही तरीका उनकी तैयारी की रीढ़ बना।
कठिन विषय से भागे नहीं, रोज किया सामना
ऋषभ के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण विषय लेखा परीक्षण था। इसमें केवल समझना काफी नहीं होता, बल्कि अध्ययन सामग्री की भाषा को उसी रूप में याद रखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने इस विषय को टालने के बजाय रोजाना 2 से 3 घंटे दिए। उनका कहना है कि कठिन विषय को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होती है। जिस विषय से डर लगता है, उसी पर सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए।
रोज 14 घंटे पढ़ाई, लेकिन संतुलन के साथ
अंतिम तैयारी के दौरान ऋषभ रोज लगभग 14 घंटे पढ़ाई करते थे। हालांकि वह केवल लंबे समय तक बैठने को पढ़ाई नहीं मानते। उनका जोर इस बात पर था कि जितना भी पढ़ें, पूरे ध्यान से पढ़ें। थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल विषयों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने रोज एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल विषय पढ़ने का नियम बनाया। इससे पढ़ाई में एकरसता नहीं आई और दिमाग सक्रिय बना रहा।
अभ्यास परीक्षा ने सिखाया असली समय प्रबंधन
इस परीक्षा का प्रश्नपत्र लंबा होता है और समय सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। इसे समझने के लिए ऋषभ ने खूब अभ्यास परीक्षाएं दीं। इससे उन्हें यह समझ आया कि किस प्रश्न पर कितने मिनट देने हैं। परीक्षा के दिन वह घड़ी देखकर लिखते थे और तय समय से ज्यादा रुकने पर तुरंत आगे बढ़ जाते थे। उनका कहना है कि इस परीक्षा में एक एक सेकंड की कीमत होती है।
पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूरी
तैयारी के समय उन्होंने खुद को सोशल मीडिया से लगभग अलग कर लिया था ताकि ध्यान भंग न हो। हालांकि जब थकान ज्यादा महसूस होती, तो वह थोड़ी देर यात्रा से जुड़े वीडियो देखकर खुद को तरोताजा कर लेते थे। इससे मानसिक दबाव कम होता और वह फिर से पढ़ाई में लग जाते।
अलग अलग स्रोतों का समझदारी से इस्तेमाल
थ्योरेटिकल विषयों के लिए उन्होंने संस्थान की अध्ययन सामग्री पर भरोसा किया, क्योंकि उसमें भाषा और प्रस्तुति परीक्षा के अनुरूप होती है। वहीं गणनात्मक विषयों के लिए उन्होंने संक्षिप्त नोट्स का सहारा लिया, जिससे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जल्दी दोहराई हो सके। उनका कहना है कि सही सामग्री का चुनाव भी सफलता में बड़ी भूमिका निभाता है। हर चीज पढ़ने की बजाय वही पढ़ें जो जरूरी है।
भविष्य के अभ्यर्थियों के लिए उनकी सलाह
ऋषभ मानते हैं कि अभ्यास परीक्षा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही आपको परीक्षा का असली अनुभव देती है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। वह अक्सर एक बात दोहराते हैं कि इंसान जितना व्यस्त रहता है, उतना ही समय निकालना सीख जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव