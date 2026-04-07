CA Exam : ICAI का बड़ा फैसला, अब 3 की बजाय वर्ष में 2 बार होगी सीए फाइनल परीक्षा, क्या होगा असर
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए फाइनल परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की है। आईसीएआई ने ऐलान किया है कि अब सीए फाइनल परीक्षा वर्ष में तीन की बजाय दो बार आयोजित होगी।
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) फाइनल परीक्षा को लेकर बड़े बदलाव की घोषणा की है। आईसीएआई ने ऐलान किया है कि अब सीए फाइनल परीक्षा वर्ष में तीन की बजाय दो बार आयोजित होगी। यह फैसला छात्रों, फैकल्टी सदस्यों और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों जैसे हितधारकों से लगातार मिल रहे फीडबैक को ध्यान में रखकर लिया गया है। यह नया सिस्टम मई 2026 की सीए फाइनल परीक्षा से लागू होगा। साल में दो बार होने वाले फॉर्मेट के तहत यह पहला सत्र होगा।
परीक्षा के प्रयासों की संख्या में कमी से बेहतर तैयारी, रिविजन और परीक्षा के शेड्यूल में ज्यादा स्थिरता आने की उम्मीद है।
आईसीएआई ने अपने नोटिस में कहा, 'वर्तमान में, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाइनल परीक्षाएं वर्ष में तीन बार यानी जनवरी, मई और सितंबर के महीनों में आयोजित की जा रही हैं। हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, 'द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' की परिषद ने निर्णय लिया है कि सीए फाइनल परीक्षाएं मई 2026 की चार्टर्ड एकाउंटेंट्स परीक्षा और उसके बाद से वर्ष में दो बार मई और नवंबर के महीनों में आयोजित की जाएंगी।'
सीए कर रहे विद्यार्थियों पर क्या होगा असर
इस नए शेड्यूल का पूरे देश में लाखों सीए उम्मीदवारों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। जहां एक ओर प्रयासों की संख्या में कमी से कुछ उम्मीदवारों के लिए अवसर कम होंगे, वहीं दूसरी ओर इससे ज्यादा बेहतर तैयारी की रणनीतियों को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रयासों के बीच ज्यादा फासला होने से छात्रों को ये फायदे होंगे -
- अवधारणाओं की स्पष्टता और गहन अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना
- अपनी तैयारी और आर्टिकलशिप एवं प्रोफेशनल जिम्मेदारियों के बीच बेहतर ढंग से तालमेल बैठा पाएंगे।
- बार-बार परीक्षा देने की माथा पच्ची कम होगी। एग्जाम संबंधी थकान कम होगी।
- छात्रों को अपने प्रयासों की योजना भी ज्यादा रणनीतिक रूप से बनानी होगी, क्योंकि कोई भी मौका चूकने पर उन्हें ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ सकता है।
सीए इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 का शेड्यूल बदला
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव किय गया है। इसके अनुसार, मई 2026 में होने वाली परीक्षाओं की शुरुआत अब 3 मई के बजाय 5 मई से होगी। नई समय-सारणी के तहत ग्रुप-I की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई को आयोजित की जाएंगी, जबकि ग्रुप-II की परीक्षाएं 11, 13 और 15 मई के लिए तय की गई हैं। फाउंडेशन और फाइनल जैसी अन्य श्रेणियों की परीक्षाओं की तिथियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी