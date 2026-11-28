बिहार के हेमंत मिश्रा UPSC में 13वीं रैंक लाकर बने थे IAS, पहले DSP फिर रह चुके हैं SDM
बिहार के बक्सर जिले के हेमंत मिश्रा ने महज 25 साल की उम्र में IAS बनकर बड़ी कामयाबी हासिल की। UPSC में 13वीं रैंक लाने से पहले वह DSP और SDM भी बन चुके थे।
कहते हैं कि कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत करने का जुनून हो, तो छोटी उम्र में भी बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले हेमंत मिश्रा ने इस बात को सच कर दिखाया है। बक्सर के राजपुर प्रखंड स्थित कुसुरूपा गांव के रहने वाले हेमंत मिश्रा ने महज 25 साल की उम्र में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जगह बनाकर अपने परिवार, गांव और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 13वीं रैंक हासिल की। हेमंत की कहानी इसलिए भी खास है, क्योंकि IAS बनने से पहले ही वह दो बड़ी सरकारी सेवाओं में कामयाबी हासिल कर चुके थे। उन्होंने पहले DSP और फिर SDM का पद हासिल किया। इसके बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और आखिरकार देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा तक पहुंच गए।
तीसरी सरकारी सेवा बनी IAS
हेमंत मिश्रा की कामयाबी का सफर किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लगातार मेहनत और तैयारी के दम पर एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। साल 2022 में उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा पास की और पुलिस उपाधीक्षक यानी DSP के पद के लिए चुने गए। इसके बाद साल 2023 में उन्होंने एक बार फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की। इस बार उनका चयन उपजिलाधिकारी (SDM) के पद पर हुआ। उन्होंने मिर्जापुर जिले में अपर SDM के रूप में भी काम किया। हालांकि, उनका सपना इससे भी बड़ा था। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते थे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने UPSC की तैयारी जारी रखी और साल 2024 की सिविल सेवा परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा कर लिया।
परिवार से मिली आगे बढ़ने की प्रेरणा
हेमंत मिश्रा का परिवार शिक्षा और सरकारी सेवा से जुड़ा रहा है। उनके पिता ओम प्रकाश मिश्रा बिहार के कैमूर जिले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) के पद पर तैनात हैं। यह न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पद है। वहीं, उनकी मां शिक्षिका हैं। परिवार में पढ़ाई-लिखाई का अच्छा माहौल रहा है, जिसका असर हेमंत की सोच और उनके लक्ष्य पर भी दिखाई देता है। हेमंत के छोटे भाई ने भी आईआईटी से पढ़ाई की है। वह फिलहाल अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं। परिवार के इसी शैक्षणिक माहौल ने हेमंत को बचपन से ही पढ़ाई और अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहने की प्रेरणा दी।
पटना के DAV स्कूल से JNU तक की पढ़ाई
हेमंत मिश्रा की शुरुआती पढ़ाई पटना के DAV स्कूल से हुई। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा यहीं से पूरी की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वह दिल्ली पहुंचे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। आगे चलकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। देश के दो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपनी शैक्षणिक समझ को मजबूत किया। यही मजबूत आधार आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उनके काम आया।
मिला उत्तर प्रदेश कैडर
UPSC में 13वीं रैंक हासिल करने के बाद हेमंत मिश्रा ने मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में IAS की ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित किया गया। अब वह उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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