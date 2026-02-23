Bundelkhand University: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम, B.Ed एडमिशन फॉर्म भरने में अब AI करेगा छात्रों की मदद

Bundelkhand University: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का बड़ा कदम, B.Ed एडमिशन फॉर्म भरने में अब AI करेगा छात्रों की मदद
Bundelkhand University B.Ed Admission 2026: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी ने बी.एड (B.Ed) आवेदन प्रक्रिया में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) का उपयोग करने का निर्णय लिया है, ताकि छात्रों को फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
Bundelkhand University B.Ed Admission 2026: बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए एक बड़ी राहत और तकनीक से जुड़ी खुशखबरी है। अब बी.एड (B.Ed) प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरना पहले से कहीं अधिक सरल और गलती रहित होने वाला है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आवेदन प्रक्रिया में 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) का उपयोग करने का निर्णय लिया है, ताकि छात्रों को फॉर्म भरने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
क्या है नई तकनीक और इसका लाभ?
अक्सर देखा जाता है कि प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म भरते समय छात्रों से जानकारी दर्ज करने में छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। कभी फोटो गलत अपलोड हो जाती है, तो कभी डॉक्यूमेंट के नाम में स्पेलिंग की गलती रह जाती है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा पेश की गई यह नई AI आधारित सुविधा इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए है।
यह तकनीक फॉर्म भरने वाले छात्रों की मदद एक डिजिटल सहायक के रूप में करेगी। जब छात्र फॉर्म भरेंगे, तो AI सिस्टम द्वारा उन्हें जरूरी सुझाव दिए जाएंगे। यदि छात्र कोई जानकारी गलत भरते हैं या कोई डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में नहीं है, तो सिस्टम तुरंत उन्हें सचेत कर देगा। इससे न केवल छात्रों का समय बचेगा, बल्कि फॉर्म के रद्द होने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति
यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी बदलावों का मुख्य उद्देश्य प्रवेश प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, तेज और छात्र-केंद्रित बनाना है। बी.एड प्रवेश के लिए हर साल हजारों छात्र आवेदन करते हैं। पुरानी व्यवस्था में डेटा वेरिफिकेशन और गलतियों को सुधारने में लंबा समय लगता था। अब AI तकनीक की मदद से डेटा को प्रोसेस करना काफी आसान हो जाएगा, जिससे प्रवेश के परिणाम भी जल्दी घोषित किए जा सकेंगे।
छात्रों को सलाह दी गई है कि वे जब भी आवेदन करें, तो यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं। यह नया सिस्टम फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के दौरान छात्रों को स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश भी देगा, जिससे उन्हें कहीं और मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
छात्रों के लिए जरूरी सुझाव
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन सभी अभ्यर्थियों से अपील की है जो इस बार बी.एड प्रवेश परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं:
सही जानकारी भरें: हालांकि AI आपकी मदद करेगा, लेकिन फिर भी अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि को डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरें।
डॉक्यूमेंट तैयार रखें: आवेदन करने से पहले अपने सभी जरूरी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और एक साफ पासपोर्ट साइज फोटो को डिजिटल फॉर्मेट में तैयार रखें।
आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग: किसी भी अन-ऑफिशियल लिंक या साइबर कैफे के गलत पोर्टल से बचने के लिए केवल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का ही उपयोग करें।
इस नई सुविधा के आने से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले छात्रों का अनुभव पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में अन्य कोर्सेज के एडमिशन में भी इसी तरह की तकनीक लागू करने पर विचार किया जा रहा है।
