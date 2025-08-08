BSF में निकली बंपर भर्तियां, 3588 कांस्टेबल पदों पर मौका, जल्द करें आवेदन

सीमा सुरक्षा बल ने 3588 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 23 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शारीरिक परीक्षा, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के बाद होगी भर्ती।

अगर आप देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं और BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। BSF ने कांस्टेबल पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है और कुल 3588 पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BSF की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर 23 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान के तहत उम्मीदवारों को कई चरणों से होकर गुजरना होगा, जिसमें PST (शारीरिक मानक परीक्षण), PET (शारीरिक दक्षता परीक्षण), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और अंत में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन (DME) शामिल है। मेडिकल बोर्ड उम्मीदवार की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस की जांच करेगा।